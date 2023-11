Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallbeteiligten

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Au und Dettishofen entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, der in Richtung Isny unterwegs war, kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er den Außenspiegel eines entgegenkommenden 40-jährigen Lkw-Fahrers streifte. Ein Teil eines Seitenspiegels traf darüber hinaus einen ebenfalls entgegenkommenden BMW. Während der BMW-Fahrer sowie der 40-jährige LKW-Fahrer anhielten, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise auf den hellblauen Lkw oder dessen bislang unbekannten Fahrer nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560 entgegen.