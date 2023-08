Oldtimertreffen in Argenbühl–Eisenharz

Die Alteisenlenker veranstalten am Sonntag, 20. August, ab 10 Uhr ein Oldtimertreffen auf dem Gelände der Firma Bolz Intec, Landmarkt, BAG und der angrenzenden Wiese Familie Rummel. Zur Unterhaltung spielt das Musiktrio s’Duranand. Für’s leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt auf dem Ausstellungsgelände ist frei. Jeder angemeldete Teilnehmer mit Auto oder Zweirad bis Baujahr 1975 und Traktor bis Baujahr 1970 erhält ein Freigetränk und eine Grillwurst.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Traktorausstellung von Winfried Kulmus. Sein Vater Anton Kulmus, geboren am 25. März 1900 in Eisenharz, war ein Pionier im Schlepperbau. Bereits 1926 stellte er seinen damaligen elterlichen Wagnereibetrieb um auf die Produktion von Umbauschleppern. Anton Kulmus kaufte stillgelegte PKWs, vorwiegend der Marke Horch oder der amerikanische Buick, von einem Schrotthändler in Augsburg auf. Er ließ den vorderen Teil der Autos bis zur Windschutzscheibe stehen. Ab den Seitentüren sägte er den ganzen Aufbau des hinteren Teils bis auf den Rahmen ab. Der Weg war jetzt frei für den Umbau zu einem Traktor. Jeder „Umbautraktor“ behielt seinerzeit seinen Originalmotor.

Bald zeigte die in seiner Heimatgemeinde Eisenharz ansässige Molkerei des Fabrikanten Carl Wunderlich Interesse an den Traktoren von Anton Kulmus. Jeden Tag musste man von Lindau und aus dem Kreuztal von verschiedenen Sammelstellen mühselig und langwierig Milch abholen. Anton Kulmus konstruierte von 1935 bis 1937 einen Traktor mit 20 PS mit der Typenbezeichnung KD20. Die Geschwindigkeit betrug 20 Kilometer in der Stunde. Dies war absolut revolutionär für die damalige Zeit. In seiner ehemaligen Wagnerei fertigte er Getriebemodelle aus Holz, die dann in der Zahnradfabrik Friedrichshafen in Guss umgesetzt wurden. In dieses „Rohgetriebe“ musste Kulmus unter schweren Bedingungen die jeweils nötigen Kugellager einpressen. Anton Kulmus beschäftigte damals schon sechs Mechaniker.

1937 war der erste KD20 fertig. Er galt zu dieser Zeit als der modernste Traktor Süddeutschlands. Die Traktoren waren für schwere Milch– und Viehtransporte tauglich. Carl Wunderlich nahm sogleich fünf Exemplare ab für seinen Molkereibetrieb. Eine Weiterentwicklung war dann der KD22 mit 22PS mit einem längeren Radstand und mehr Bodenfreiheit. Hiervon existiert im Originalzustand nur noch ein Stück, den der Eisenharzer „Kulmus“ Traktorclub 2018 von einem Sammler aus Immenstadt zurückkaufen konnte. Dieses Fahrzeug war in den Kriegsjahren für die Molkerei Eisenharz im Einsatz und wurde bei der Rückfahrt von einem Milchtransport aus dem Kreuztal bei einem Luftangriff 1945 an Gründels Steig unterhalb Gaischachen beschossen. Die Einschusslöcher am Traktor sind heute noch sichtbar.

Nach dem Krieg wurde der serienmäßige Schlepperbau von Anton Kulmus eingestellt. Der Betrieb wurde auf eine Landmaschinen–Reparaturwerkstatt mit Verkaufsvertretung der Marken Fendt, Deutz und Primus umgestellt, was ihm bis zur Geschäftsübergabe 1965 an seinen Sohn Winfried erfolgreich gelungen ist. Der letzte Originaltraktor KD22 Baujahr 1939 wird beim Oldtimertreffen ausgestellt. Ebenso wird von Winfried Kulmus eine Sammlung von allen Modellen gezeigt, die sein Vater entwickelt und gebaut hat.