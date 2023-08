Die ägyptische Nilgans breitet sich auch in der Region aus. Nicht immer geht es dabei konfliktfrei zu. Im Moorbad Eglofs sorgte eine Nilgansfamilie mit ihren Hinterlassenschaften in diesem Sommer für Verdruss bei Badegästen. An ihre Anwesenheit an Gewässern in der Region wird man sich allerdings gewöhnen müssen. Die Gemeinde Argenbühl überlegt, wie sie künftig mit den Gänsen umgehen will.

Nilgänse zogen zwischenzeitlich einen Weiher weiter

An der Badestelle Moorbad bei Eglofs hatte sich diesen Sommer zeitweise eine Nilgansfamilie wohl gefühlt — und das Ufer im Bad mit Kot verunreinigt. Die Gemeindeverwaltung wandte sich hilfesuchend an Landratsamt und Regierungspräsidium, um den Umgang mit den Nilgänsen abzuklären, die sich zwischenzeitlich allerdings an den Staudacher Weiher verlegten. Die Wasserqualität im Moorbad hat nach Auskunft der Gemeinde nicht unter den Wasservögeln gelitten. Die für Badegewässer üblicherweise entnommenen Proben über den Sommer seien unauffällig gewesen.

RP klärt über Jagdzeiten für Nilgänse auf

Die Gemeinde werde, so Florian Kaeß, stellvertretender Leiter der Kämmerei, prüfen, ob die Problematik mit den Nilgänsen im Moorbad weiter besteht und dann gegebenenfalls mit der örtlichen Jägerschaft Kontakt aufnehmen. Die Nilgans unterliegt als ursprünglich nicht–heimische Art nicht dem besonderen gesetzlichen Schutz anderer Wildvögel. In Baden–Württemberg darf sie laut Homepage des Landesjagdverbands von August bis Mitte Februar gejagt werden, Jungtiere dürfen — außer in der allgemeinen Schonzeit — ganzjährig gejagt werden. Auch das Regierungspräsidium Tübingen (RP) klärt aber auch über die Möglichkeit der Bejagung auf.

Es gibt auch andere Ansätze des Vergrämens

Andere Ansätze als reines Bejagen gibt es bei der Nilgans auch, wie aus dem „Fahrplan“ hervorgeht, den die Gemeinde Argenbühl vom RP erhalten hat. Sie reichen von Gelegemanagement, Vergrämen der Elterntiere durch das Töten der Jungtiere, bis zum Vergrämen durch einen für die Tiere unattraktiven Uferbereich.

Dabei kommen Nilgänse auch im Allgäu und in Oberschwaben immer häufiger vor. „Mittlerweile kann man die Nilgänse bei uns in der Region an fast jedem fünften Gewässer finden“, sagt der Wangener Nabu–Vorsitzende und Ornithologe Georg Heine, der wöchentlich den vogelkundlichen Rundbrief Allgäu–Oberschwaben herausgibt. Die Nilgans bringt dabei in ihrem Brutverhalten eine Besonderheit mit: Sie versucht auch im Winter zu brüten und bekommt daher, anders als heimische Vogelarten, das ganze Jahr über Nachwuchs.