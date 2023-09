Nicht alle sind glücklich über Argenbühls Standort für Containeranlage

Mit elf Ja- und vier Nein-Stimmen hatte der Argenbühler Gemeinderat im Frühjahr die Verwaltung beauftragt, dem Landkreis ein Grundstück im Gewerbegebiet Eglofstal für eine Containeranlage zur Flüchtlingsunterbringung anzubieten. Nachdem das Konzept dann in einer Bürgerinformation vorgestellt wurde, war die Freude geteilt. So auch in der jüngsten Ratssitzung.

Hier legte Bauamtsleiter Hans-Peter Hege den Bauantrag für die „Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber auf dem Grundstück Am Schmittebach 2“ vor. Demnach soll auf dem etwa 800 Quadratmeter großen und noch nicht bebauten Grundstück eine Containeranlage entstehen, die 57 Menschen Platz bietet.

Letztes Gewerbegrundstück wird „geopfert“

Wie schon in der Sitzung im März 2023 gab es auch diesmal Kritik. Gemeinderat Georg Deiss (CDU) wiederholte seine Bedenken hinsichtlich der „letzten verfügbaren Gewerbefläche in Argenbühl“ und hielt vor Augen:

Nun steht auch noch die Entwicklung des Ikowa wegen aller möglichen Gründe auf der Kippe. Georg Deiss

Es war vor allem Gemeinderat Roland Kempter (CDU), der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt: „Der Widerstand muss aus den Kommunen kommen, weil die Massen an Menschen aus aller Welt für die Gemeinden nicht mehr zu bewältigen sind. Das Problem kann natürlich nur in der EU und in Berlin gelöst werden.“ Mangels Alternativen für die Unterbringung von Geflüchteten habe man im Gremium „das Opfern des letzten Gewerbegrundstücks beschlossen“. Auch er habe notgedrungen zugestimmt, „weil ich keine bessere Lösung benennen kann“.

Bürgermeister Roland Sauter sprach davon, „als Kommune am Ende der Kette zu stehen“. Alarmsignale gingen „nach oben“, hätten aber keine Reaktionen zur Folge. Die aktuelle Lage im Landkreis beschrieb er so: „Wenn ein Bus kommt, muss dieser die Ankommenden irgendwo unterbringen. Das gebietet schon die Solidarität.“ Sauter verwies auf „ein paar freie Unterkünfte beispielsweise in Christazhofen“, um sogleich aber Bedenken anzumelden: „Wie wird die Zukunft aussehen, was wird in ein paar Monaten sein?“ Am Ende stimmte der Gemeinderat Argenbühl aber einheitlich der geplanten Unterkunft für Asylbewerber zu.