Neuer Geh- und Radweg bei Ratzenried macht Umleitungskonzept nötig

Was lange währt: Am 18. März sollen die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg entlang der L320 zwischen Ratzenried und der Abzweigung nach Deuchelried beginnen. Im Argenbühler Gemeinderat war jüngst das Umleitungskonzept für den rund ein halbes Jahr gesperrten Bereich Thema. Auf dieses hatten sich zuvor Regierungspräsidium, Landkreis, Straßenmeisterei, Polizei, Busunternehmer und die Gemeinde verständigt. So soll der Verkehr nun um die Baustelle herumgeführt werden.

Welche Rolle spielt die K8025 zwischen Ratzenried und Rehmen/Neumühle?

Diese Strecke liegt in topographisch schwierigem Gelände, mit teilweise unvorteilhafter Trassierung samt Engstellen, Kurvenlagen, schmalen Fahrbahnbanketten und Baumpflanzungen. Zudem wird durch die Sperrung der Bundesstraße 12 in Eglofstal - trotz der regulären Umleitung des Verkehrs aus Isny kommend über Christazhofen, L265, Dettishofen, A96-Anschluss Kißlegg - ein nicht unerheblicher Mehrverkehr auf diesem Streckenabschnitt erwartet. Mit einer Sperrung der K8025 in Fahrtrichtung Ratzenried sollen deshalb der Gesamtverkehr im Tobelbereich reduziert und die Verkehrssicherheit dort gewährleistet werden. Ausgenommen von dieser Sperrung ist der landwirtschaftliche Verkehr.

Vom Landratsamt Ravensburg wurden Verkehrsmessungen auf dieser Umleitung in Aussicht gestellt. Falls sich durch die Messungen zeigt, dass das Verkehrsaufkommen gegenüber der üblichen Verkehrsbelastung der K8025 nicht steigt, soll die Aufhebung der Sperrung in eine Fahrtrichtung geprüft werden. Der Argenbühler Rat hat die Verwaltung beauftragt, beim Landratsamt eine möglichst schnelle Aufhebung der Sperrung in Fahrtrichtung Ratzenried zu erwirken. Bis dahin wird der Verkehr Richtung Ratzenried offiziell ab Neumühle über die K8025, Dettishofen, L265 und Christazhofen umgeleitet. Die Argenbühler Verwaltung erwartet, dass ortskundige Verkehrsteilnehmer die Abkürzung über die K7905, Meggen und Göttlishofen nutzen.

Wie kommt man von Ratzenried noch nach Wangen?

Der ortskundige Verkehr nach Wangen kann die Kreisstraßen 8011 und 8009 (Deuchelried) beziehungsweise die K8044 (Gießen, Epplings) nutzen. Eine offizielle Umleitungsstrecke wird hier aber nicht ausgewiesen. Verkehrseinschränkungen und Behinderungen, die sich während der Amphibien-Schutzmaßnahme des Landkreises bei der K8011 im Bereich des Platzweihers entstehen, greifen noch nicht. Diese Baumaßnahme ist erst für den Herbst 2024 geplant, bis dahin soll der Bau des Geh- und Radwegs abgeschlossen sein.

Wer darf auf der L320 während der Bauzeit noch fahren?

Während der sechsmonatigen Bauzeit des Geh- und Radwegs zwischen Ratzenried und der Abzweigung der K8011 nach Deuchelried ist die Strecke komplett gesperrt. Nur die Buslinien des ÖPNV können die L320 weiter nutzen, für sie bleibt die Durchfahrt gewährleistet.