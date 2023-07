Mittagessen an Argenbühler Schulen wird teurer

Das Mittagessen an den Schulen in Argenbühl wird teurer. Der Gemeinderat hat der Erhöhung der Schüleranteile für das Mensaessen jüngst zugestimmt. Demnach kostet ab dem Schuljahr 2023/24 an der Gemeinschaftsschule das Hauptgericht 4,70 Euro — auch das vegetarische und der Snack, 3,20 Euro. An den Grundschulen Christazhofen, Ratzenried und Eisenharz zahlen die Schüler dann 4,20 Euro fürs Mittagessen. Hintergrund sein laut Verwaltung gestiegene Preise bei der Catering–Firma Gastromenü, die höhere Lebensmittelkosten in Rechnung stellt. Nach Auskunft der Verwaltung ist die Qualität des Anbieters gut und Alternativen quasi nicht vorhaben. Die höheren Schüleranteile deckten einen Teil der Kosten, der Rest werde über den Haushalt der Gemeinde finanziert.