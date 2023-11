Mit Harfe und Impulstexten in Siggen das Geheimnis der Stille entdecken

Einen Moment des Innehaltens verspricht katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argenbühl in der Kirche St. Sebastian in Siggen. Unter dem Titel „Wundervolle Stille ‐ Stille voller Wunder“ gestaltet Christina Beck (Foto: pr) aus Ratzenried den Abend mit ihrem Harfenspiel und Impulstexten. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr und am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Plätze in der Kirche sind begrenzt. Der Zugang zur Kirche ist barrierefrei.