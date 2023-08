Markus Hahnel steigt in Argenbühl vom Konrektor zum Schulleiter auf

Die Grundschule Christazhofen–Ratzenried hat ab dem 1. September wieder einen offiziellen Leiter. Er heißt Markus Hahnel, ist noch Konrektor und hatte so bereits die kommissarische Leitung. Damit endet an der Schule eine längere Zeit der Vakanz auf dem Leitungsposten.

Seit dem Weggang von Oliver Trzeciok nach Aulendorf im Jahr 2017 fehlte es bei der Leitung der Grundschule mit den beiden Standorten Christazhofen und Ratzenried an Kontinuität. Bis auf ein kurzes Zwischenspiel mit der Rektorin Patricia Piendl waren es seitdem nur kommissarische Lösungen gewesen. Zum Schuljahresbeginn 2021/22 hatte Christoph Heidel, Rektor an der Grundschule Eglofs–Eisenharz, diese Aufgabe. Im Lauf des vergangenen Schuljahrs übernahm dann Markus Hahnel, seit Sommer 2022 Konrektor an der Schule.

Schon früh Interesse an Schulleitung

Im vergangenen Februar bewarb sich der heute 35–Jährige auf die ausgeschriebene Rektorenstelle, erhielt vor wenigen Wochen die mündliche Zusage und am vergangenen Freitag im Schulamt die Ernennungsurkunde zum 1. September. „Ich hatte schon während meiner Lehrerzeit an der Grundschule in Eriskirch Interesse, irgendwann in die Schulleitung zu gehen“, so Hahnel, der sein Referendariat an der Wangener Gemeinschaftsschule absolvierte. Die Zeit als kommissarischer Leiter in Argenbühl nutzte er dann, um „reinzuschnuppern“:

Die Zusammenarbeit mit Gemeinde und dem Kollegium hat gut geklappt. Markus Hahnel

Zuversichtlich ist Hahnel auch fürs angelaufene Schuljahr. Die Lehrerversorgung sei zu hundert Prozent abgedeckt, die stellvertretende Schulleiterstelle werde im Herbst ausgeschrieben. In Christazhofen wird es dann nur drei Klassen geben, denn die elf Schüler der künftigen dritten Jahrgangsstufe werden zusammen mit den dortigen Drittklässlern in Ratzenried unterrichtet, wo es ebenfalls ein schwacher Jahrgang ist. Laut Hahnel setzt die Gemeinde für die Schülerbeförderung zusätzlich einen Kleinbus ein.