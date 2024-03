Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag in der Eisenharzer Kirche gezündelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte wurde ein Sitzpolster sowie einen Strauch, der anlässlich der anstehenden Erstkommunion im vorderen Bereich aufgestellt worden war, angezündet. Eine Kirchenmitarbeiterin entdeckte den Schmorbrand gegen 17.40 Uhr und löschte die Flammen kurzerhand.

Kirchenraum muss gereinigt werden

Eine Kirchenbank sowie der Strauch wurden dadurch beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden, so die Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an. Durch den Brand wurde das Innere der Kirche stark verraucht, was Reinigungsarbeiten nach sich zieht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Brandentstehung oder dem unbekannten Täter.