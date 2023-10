Kapelle in Matzen wird saniert

„Die Kapellen gehören zu Argenbühl dazu wie die Kühe.“ Mit diesem Statement bekundete Gemeinderat Simon Rimmele in der jüngsten Sitzung des Gremiums seine Zustimmung zur Sanierung des „Kulturguts“ Kapelle in Matzen. Die Gemeinde wird dafür etwa Geld in die Hand nehmen ‐ bekommt bei der Finanzierung aber Unterstützung.

Das ist alles in der Kapelle zu tun

Die sanierungsbedürftige Kapelle gehört der Gemeinde Argenbühl. Bereits 2016 wurde ihr Dachstuhl wieder hergerichtet. Nun soll die weitere Sanierung erfolgen. Zu tun gibt es einiges: Der Putz im Kapelleninneren ist kaputt, weist Moos und Schimmelbildung auf.

Deshalb sollen nun in Absprache mit der Denkmalbehörde die Natursteingewände aus Sandstein an Fenstern und der Tür gerichtet werden und die Eisenkonstruktion der Fenster gereinigt und ein Korrosionsschutz aufgebracht werden. Zudem ist laut Ratsunterlagen vorgesehen, mit dem Einbau von Kondensatrinnen die Feuchtigkeit in Schach zu halten. Und der eingangs erwähnte Innenputz soll erneuert werden. Zu guter Letzt will die Gemeinde auch das fehlende Kreuz auf dem Türmchen ersetzen.

Mit diesen Kosten rechnet die Gemeinde

Das wird eine Stange Geld kosten. Nach den eingeholten Angeboten gut 31.500 Euro um genau zu sein. Dazu kommen die Kosten für das Kreuz und für Unvorhergesehenes. Für letzteres hat die Gemeinde etwa die verzogene Eingangstüre im Blick. Sie will im Lauf der Arbeiten schauen, ob dort Handlungsbedarf besteht. Insgesamt werden daher Kosten von rund 36.000 bis 37.000 Euro veranschlagt.

Kapellengemeinschaft Matzen will praktisch helfen

Unterstützung bekommt die Gemeinde zum einen von der Kapellengemeinschaft Matzen. Sie wird sich sowohl finanziell mit 5000 Euro als auch mit Eigenleistungen an der Sanierung beteiligten. Etwa das Gerüst aufbauen, streichen und auch den Holzboden bauen.

Zuschüsse kommen zudem vom Landkreis Ravensburg aus dessen Kapellenprogramm: Acht Prozent der Kosten, maximal 2.020 Euro übernimmt der Kreis. Und auch die

Helmut-Maucher-Stiftung gibt 5000 Euro für die Kapellensanierung dazu.

Der Gemeinderat gab der Sanierung einstimmig grünes Licht, und bevollmächtigte die Gemeindeverwaltung, das Vorhaben in eigener Zuständigkeit umzusetzen.