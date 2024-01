Jahresabschluss 2022 bewegt sich „im grünen Bereich“

Freude herrschte bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2023, als die einzelnen Positionen des Jahresabschlusses 2022 erläutert wurden. Bürgermeister Roland Sauter nannte das Zahlenwerk „positiver als geplant“ und zog das Fazit: „Wir sind im grünen Bereich“. Kämmerin Sarah Schmidberger möchte jedoch auch künftig „alle Gebühren immer wieder anschauen lassen“ und stellte die Prognose: „Die besten Zeiten sind vorbei.“ Wobei sie nicht schwarzmalen wollte und die Hoffnung aussprach, „noch ein paar Jahre positive Ergebnisse präsentieren zu können“.

Laut Feststellungsbeschluss ergab sich ein Gesamtergebnis 2.981.500 Euro, das aus den Positionen Ordentliches Ergebnis mit 2.172.741 Euro und dem Sonderergebnis mit 808.765 Euro gebildet wurde. Die Finanzrechnung weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.465.513 Euro aus, der Finanzierungsmittelüberschuss beträgt 243.880 Euro. Abzüglich eines Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit von 40.000 Euro bleibt Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von 203.880 Euro.

Hatte der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.625.396 Euro betragen, so veränderte sich dieser im Laufe des Abrechnungsjahres um 189.065,76 Euro auf 2.814.462 Euro. Die Bilanz weist auf der Aktivseite wie auf der Passivseite einen Betrag von 89.226.165 Euro aus. 2.172.741 Euro wurden der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt, 808.765 Euro der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“.

In ihrem Rechenschaftsbericht verwies Kämmerin Schmidberger auf die Entwicklungen des ersten Halbjahres 2022. Hier habe man bereits von steigenden Steuereinnahmen ausgehen können, „ohne dass die geplanten Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt wurden“. In der Oktobersteuerschätzung 2022 und der daran angeknüpften Regionalisierung für Baden-Württemberg habe sich die Prognose dann abermals erhöht. Allein für die Gewerbesteuer sei ein weiteres Plus gegenüber der Mai-Steuerschätzung in Höhe von circa 14 Prozent prognostiziert worden.

„Ein vielfach befürchteter Knick durch die vielfältigen Schwierigkeiten des Jahres blieb auch rückblickend aus“, betonte die Kämmerin und ging zur Aufgabenerfüllung in 2022 über. Diese habe weiterhin auf dem Ausbau der Kinderbetreuungskapazitäten und der Fortführung der Breitbanderschließung im gesamten Gemeindegebiet gelegen, war ihre Aussage. Zudem sei das Neubaugebiet „Brauereiwiese Erweiterung Ratzenried“ fertiggestellt und die Turnhalle in Eisenharz für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt worden. Auch für den Neubau der Turn- und Festhalle Eisenharz habe man Weichen gestellt.

Im Zusammenhang mit der angesprochenen Personalkostensteigerung benannte Rathauschef Sauter die personelle Ausstattung als „angemessen und gut“. Mit Hinblick auf die Steuersätze, die seit elf oder zwölf Jahren „stabil“ geblieben seien, rechtfertigten für den Bürgermeister noch keine „prophylaktische Erhöhung“. Obwohl er sich Gedanken über die Erfüllung der kommunalen Aufgaben mache, sprach Sauter davon, ein Mensch zu sein, „der optimistisch in die Zukunft schaut“.