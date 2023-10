In Christazhofen bildet sich derzeit eine Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt des Grundschulstandorts in dem Argenbühler Gemeindeteil starkmacht. Die Initiatoren hatten zu einem Infoabend in den Landgasthof „Zum Hirsch“ in Christazhofen eingeladen. 120 kamen und bekundeten damit ihr Interesse an den Argenbühler Schulentwicklungsplänen.

Im Vorfeld des Abends hatte die vor einigen Wochen gegründete Interessenvereinigung bereits 1050 Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt, die das Ziel, „den Grundschulstandort Christazhofen zu erhalten und auszubauen“, unterstützen wollen. Um noch besser agieren zu können, soll möglichst bald eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen werden.

Das ist bislang geschehen

Gemeinderat Stefan Boneberg führte in eineinhalb Stunden alles das vor Augen, was im Zusammenhang mit der Argenbühler Schulentwicklungsplanung von kommunaler Seite aus unternommen wurde. Angefangen von der Gemeinderatssitzung im Mai 2023, in der das beauftragte Institut „Projektgruppe Bildung und Region (biregio)“ seine Ergebnisse vorlegte. Auslöser hierzu war der Beschluss des Landes Baden-Württemberg, die ganztägige Betreuung für Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/2027 einzuführen.

Laut Boneberg waren es vier Varianten, die es schlussendlich abzuwägen gilt. Wobei die dritte Variante vom Institut bevorzugt wurde: Die aktuellen Schulgebäude in Eisenharz und Eglofs werden aufgegeben und ein Neubau für zwei Züge plus Mehrklassen in einer der beiden Orte entsteht. Zusätzlich soll der Standort Christazhofen geschlossen und in eine Kindertagesstätte umgewandelt werden. Die Folge dessen wäre der Umbau der Schule in Ratzenried in eine Zweizügigkeit.

„Zur Klarstellung“ präsentierte Stefan Boneberg ein Blatt mit Überlegungen aus der Reihe der Interessenvereinigung. Stichpunktartig wurde zu Papier gebracht, „dass man den Kindergarten zum Thema nie befragt oder informiert habe“, dass es bis jetzt keine Untersuchung gab, „ob das Schulgebäude für eine Kita überhaupt geeignet ist“, oder es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht möglich sei, „fundierte Aussagen zu einem Standort zu machen“.

So soll der Beteiligungsprozess laufen

Weiter war zu erfahren, dass in der Gemeinderatssitzung von 26. Juli beschlossen wurde, in Sachen „Beteiligungsprozess“ eine „Arbeitsgruppe Schulentwicklungsteam“ zu bilden. In einem ersten Teil soll „zusammen mit relevanten Interessengruppen und Akteuren“ die Konzeption für den eigentlichen Beteiligungsprozess erarbeitet und erste inhaltliche Empfehlungen gegeben werden. Im Anschluss daran erfolgt dann „die von einer breiten Einwohnerschaft und Lehrkräften mitgetragene Entscheidung zu Raum- und Standortfragen“.

Laut Gemeinderatsbeschluss gehören zur „Zukunftswerkstatt Grundschule Argenbühl“ Eltern aus Schule und Kindergarten, Schulleiter und Lehrkräfte, die Gemeinderäte Stefan Boneberg, Nicolas Riether, Christoph Huber und Andreas Loritz sowie Bürgermeister Roland Sauter und Hauptamtsleiterin Katrin Hengge.

Besucher des Infoabend bringen sich ein

Nach diesem Vortrag waren die Anwesenden gefragt. Sie wurden aufgefordert, ihre Argumente und Fragen wie auch ihre Möglichkeiten zum Einbringen in den weiteren Verlauf des Projektes auf Zettel zu schreiben und diese an eine Pinnwand zu heften. Unter anderem war „bei getrennten Standorten von Kita und Schule“ von der Schwierigkeit im Außenbereich wohnender Eltern zu lesen. Jemand hatte Bedenken, dass die Umnutzung des Schulgebäudes mit zu hohen Kosten verbunden sei, wieder ein anderer Teilnehmer schlug den Umbau der Schule für die Betreuung vor. Auch von der Erweiterung des Schulgebäudes war die Rede.

Was für den Bestand der Schule sprach, hörte sich so an: „Die Dorfgemeinschaft wird gestärkt, Arbeitsplätze werden geschaffen oder erhalten, die Selbständigkeit der Kinder werden durch kurze Wege gefördert.“

Solange eine Zweizügigkeit der Schule Ratzenried-Christazhofen gegeben ist, gibt es keinerlei Argumente und Vorteile einer Schließung des Standortes Christazhofen sowie einer Einsparung von Lehrkräften, schrieb ein Elternteil.

Gründung einer Bürgerinitiative geplant

Dann war gegen Ende der Zusammenkunft Uli Vochezer gefragt. Lautstark und sehr bestimmt rief er zur Beteiligung am Protest auf und wiederholte mit „Unsere Schule bleibt im Dorf“ das Anliegen der Interessengemeinschaft, aus der alsbald eine Bürgerinitiative erwachsen soll. „Wir stehen jetzt auf und sagen, wer wir sind“, ließ Vochezer vernehmen und nannte Beispiele der Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Unterschriftenaktion und Zielvorstellungen auf der Homepage www.unsereschulebleibtimdorf.de. Wobei er nicht nur allein an Christazhofen dachte, sondern auch die anderen Argenbühler Teilorte aufforderte: „Tragt es hinaus: Wenn die Schule wegkommt, stirbt euer Dorf!“