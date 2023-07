Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall auf der K 8012 am Dienstag kurz nach 7.30 Uhr gefordert. Ein 77 Jahre alter Sprinter–Fahrer war laut Polizeibericht von Aufreute in Richtung Davids unterwegs und übersah an der Kreuzung mit der K 8044 den Kia eines Vorfahrtsberechtigten 67–Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Sprinter derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.