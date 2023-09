Hoher Sachschaden bei Frontalzusammenstoß

Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Wetzelsrieder Straße. Das teilt die Polizei mit. An der Einmündung zur Straße Im Oberdor ging ein 20 Jahre alter Audi–Fahrer fälschlicherweise davon aus, dass der entgegenkommende Pkw nach links abbiegen möchte. Als er deshalb seinerseits nach links auswich, prallte er frontal in den Entgegenkommenden, der entgegen der Annahme geradeaus weiterfuhr. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 54 Jahre alter Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben glücklicherweise unverletzt.