Grüne nominieren Carsten Gosch als Kandidaten

Bei ihrer Nominierungsversammlung haben die Argenbühler Mitglieder von Bündnis 90 / Die Grünen am Mittwoch, 6. März, ihren Kandidaten zur Gemeinderatswahl für die Gemeinde Argenbühl aufgestellt. Einstimmig gewählt wurde Carsten Gosch. Er ist 50 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern seit vielen Jahren in Argenbühl, wo er auch als Unternehmer tätig ist. Die mit dem 2021 beschlossenen Klimaleitbild der Gemeinde Argenbühl gesetzten Ziele zum Klimaschutz und zur Energiewende sind für Gosch ein wichtiger Meilenstein und Richtschnur. Im künftigen Gemeinderat will er sich vordringlich dafür einsetzen, dass gute Ziele auch in nachhaltiges Handeln münden. Carsten Gosch kandidiert zugleich auch auf der Liste von Bündnis 90 / Die Grünen zur Kreistagswahl im Landkreis Ravensburg.