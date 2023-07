Energie aus der Kraft der Sonne könnte es auch in Argenbühl bald in großen Stil geben. Denn in der Allgäugemeinde haben sich Firmen umgesehen, die Freiflächensolaranlagen bauen wollen. Doch es gibt Widerstand — aus den Reihen der Bürgerschaft und der Kommunalpolitik. Einen Plan, wo sich in Argenbühl geeignete Flächen für Freiflächen–Solaranalgen befinden, hat die Gemeinde bislang nicht.

Zwei recht unterschiedliche Firmen haben ihre Projekte in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt — und das begleitet von großem Interesse aus der Bürgerschaft. Mehr als 60 Zuhörer fanden ihren Weg ins Rathaus in Eisenharz. So viele, dass einige die Sitzung stehend im Vorraum des Bürgersaals mitverfolgten und dabei mehrfach lautes Sprechen der Vortragenden anmahnten. Wie in den Wortmeldungen zweier Räte anklang, hatten sich Anwohner bereits mit einer Unterschriftensammlung an das Gremium gewandt und sich offenbar gegen eine PV–Freiflächenanlage in ihrer Nachbarschaft gestellt. Beschlossen wurde in der Sitzung nichts.

Um welche Projekte geht es?

Zum einen geht es um eine knapp elf Hektar große Fläche südlich von Ratzenried–Ortmann. Diese hat die Firma „Build 2 Energy“ mit Sitz in Ravensburg im Blick. Sie ist eigentlich schweizerischen Ursprungs. Das Start–Up–Unternehmen „Elements 2 Energy swiss“ startete 2021 als Makler für Freilandflächen und bringt in seiner Firmenhistorie auch Beteiligungen an Speichertechnologieunternehmen mit. Mit dem vergangenen Herbst gegründeten Ravensburger Generalunternehmen setzt CEO Pascal Rafael Schütz nun auch auf die komplette Projektierung und Umsetzung von Solar–Projekten, und ist etwa in Reichenhofen mit einem Freiflächen–PV–Park unterwegs.

Unter den Modulen in Argenbühl sollen Schafe oder Jungrinder weiden können. Die Fläche beschreibt der Projektierer als landwirtschaftlich ertragsschwach und wenig einsehbar. Für das Projekt würde eine Firma in Argenbühl gegründet. Damit bliebe Gewerbesteuer in der Gemeinde — neben der Ertragsbeteiligung für Kommunen an Solarparks. Für die Bürgerbeteiligung sieht „Build 2 Energy“ zwei Modelle mit unterschiedlichen Risiken und erwarteten Renditen vor (Kauf von Teilen der Anlage sowie Crowdinvesting). Von Antrag bis Baubeginn rechnet der Projektierer mit mindestens 18 Monaten. In dieser Zeit müsste das Baugenehmigungsverfahren durchlaufen werden, ein Bebauungsplan aufgestellt und Gutachten gemacht werden.

Beim zweiten Projekt auf Christazhofener Gebiet geht es um zwei Teilfächen im Bereich Oberharprechts, Unterharprechts, Semmersteig. Dort wollen die Familie Maier vom Heslerhof im nahen Sommersbach und die Familie Biesinger vom Oberharprechtser Dehlerhof „den Wandel aktiv gestalten“, wie Hannes Biesinger sagte, der das Projekt zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Thomas Puschmann vorstellte.

Aktuell sind noch rund 18 Hektar im Blick, wobei die Projektierer davon ausgehen, nochmals zu reduzieren. Abstimmungen wird es mit der umgebenden Landwirtschaft geben müssen, aber auch Belange der Regionalplanung sind zu berücksichtigen. Eine der Flächen grenzt etwa an ein Vorranggebiet für den Naturschutz. Zu Beteiligungsmöglichkeiten erläuterte Biesinger: „Wir stellen uns vor, dass sowohl ein Genossenschaftsmodell als auch eine direkte Beteiligung der Kommune an Anlage hier passiert.“ Für das Projekt wurden bereits erste Gutachten erstellt und Gespräche mit dem Landratsamt geführt. Die Hoffnung sei, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr einen Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan fasse.

Welche Stimmen meldeten sich im Rat zu Wort?

In einigen Aussagen schien die Vorstellung eher von Kleinprojekten vieler statt Großprojekten von nur zwei Investoren durch. Die Projektierer erläuterten, dass Größe auch eine Frage der Perspektive ist — „Build 2 Energy“ plant andernorts auch einen um ein Vielfaches größeren Park — und eine gewisse Größe wirtschaftlich nötig sei. Relevant sei dabei der Abstand zum nächsten Netzanknüpfungspunkt.

Renate Vochezer (UA) stellte zum Projekt Harprechts–Semmersteig fest, es gehe sehr nah an viele Häuser heran: „Tag täglich diese Riesenwand an Solarpanelen vor mir, kann ich mir nicht vorstellen.“ Sie sprach auch Befürchtungen Betroffener zu einem Wertverlust ihrer Immobilien und „existenzgefährdender“ Verluste bei Ferienwohnungsvermietungen an.

Simon Rimmele (CDU) sprach sich in einem beherzten Statement aus Landwirtsperspektive klar gegen diese Form der Freiflächen–Photovoltaik aus. Und lieferte gleich seine Gedanken für Kriterien zur Auswahl von Freiflächen–Solaranlagen mit: nicht größer als fünf Hektar, einen Nachweis der Investoren, dass sie ihre eigenen Dächer mit einer PV–Anlage bestückt haben, und „anständige AgriPV“. Denn:

Wir können uns nicht mehr leisten, das Kuchenstückle nur einmal zu essen. Simon Rimmele (CDU)

Ein schriftlich ausgearbeitetes Statement trug CDU–Rat Christoph Huber vor. Er forderte etwa, beim Flächenverbrauch die Nahrungsmittelsicherheit im Blick zu behalten, wies auf eine zersiedelnden Wirkung hin, die bei anderen Bauprojekten stets als Gegenargument gelten würde, und sprach problematische Effekte von Großanlagen auf die Tierwelt an. Besser sei es, dort Solaranlagen zu bauen, wo die Natur bereits verfremdet sei, etwa in Ballungsräumen, wo es viele versiegelten Flächen gebe: „Die Energiewende darf nicht ausschließlich zu Lasten der ländlichen Region gehen.“

Roland Kempter (CDU) kratzte vorsichtig an der Frage der Alternativen. Würde die Gemeinde andere Wege als den einfachen mit Investoren gehen, etwa Dächer und versiegelte Flächen heranziehen, bliebe, um die Klimaziele zu erreichen, viel an ihr hängen. „Das wäre eine Herausforderung.“

Wie steht es um die Planungen des Regionalverbands Bodensee–Oberschwaben zu Freiflächen–Solarparks?

Der Regionalverband sucht derzeit Vorbehaltsgebiete für Freiflächensolarparks. Er setzt damit bundes– und landespolitische Vorgaben um. Anders als bei der Windkraftplanung werden Kommunen aber bei Freiflächensolarprojekten weiter die Planungshoheit haben. Und: Definierte Vorbehaltsgebiete — laut der stellvertretenden Verbandsdirektorin Nadine Kießling werden mindestens 0,5 Prozent der Verbandsgebietsfläche für Solarparks vorgesehen — bringen keine Ausschlusswirkung mit. Das heißt, Kommunen können auch außerhalb der Vorbehaltsgebiete Bebauungspläne für Solarparks aufstellen, wenn sie das wollen.

Welche Aufgabe hat die Gemeinde Argenbühl jetzt vor der Brust?

In Argenbühl gibt es noch keine Entscheidung, ob und in welchem Umgang die Gemeinde Freiflächensolaranlagen zulassen und wo sie mit einer entsprechenden Bauleitplanung die Voraussetzungen für Solarparks schaffen will. Die Realität holt die Gemeinde nun allerdings ein. Neben der vorgestellten hat es bereits eine dritte Projektanfrage gegeben — die die Gemeinde als unzulässig abgelehnt hat.

Faktisch fehlt der Gemeinde aber noch ein Kriterienkatalog, wie sie mit künftigen Anfragen umgehen und über Projekte entscheiden will. Laut Bürgermeister Roland Sauter soll der Gemeinderat im zweiten Halbjahr 2023 darüber beraten und eine Haltung finden. Andernorts hat man diese Hausaufgaben bereits gemacht. Die „Leutkircher Prüfliste“ etwa ist ein Prüfschema, nach dem alle Anträge bewertet werden und entschieden wird, in welche Bebauungsplanverfahren eingestiegen wird.

Und apropos Blick über die Gemeindegrenze: Auch andernorts müssen sich Gemeinden mit Solarpark–Projekten befassen. In Aulendorf etwa läuft die Bauleitplanung für den größten Solarpark im Landkreis Ravensburg. Dort soll westlich des Stadtzentrums eine rund 40 Hektar umfassende Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Der Bürgermeister dort argumentiert auch, ein großer zusammenhängender Solarpark wirke weniger zersiedelnd als viele kleine. Auch dort ist ein Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege ein Thema.