Georg Deiss bleibt Vorsitzender

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Argenbühl sind zur ihrer Jahreshauptversammlung 2023 zusammengekommen. Es ist der organisatorische Dachverband für die drei CDU-Ortsverbände Christazhofen-Ratzenried, Eglofs und Eisenharz innerhalb der Gemeinde Argenbühl. Mit dabei war auch Bürgermeister Roland Sauter. Als unterhaltsam und informativ empfanden es die Teilnehmer einer Pressemitteilung zufolge, als sie den verschiedenen Rednern des Abends zuhören konnten. Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Georg Deiss berichtete zunächst von den Aktivitäten. Dazu gehörten die Abhaltung von Zusammen-künften, die Organisation von Ausfahrten für Gäste und eigene Mitglieder, die Zusammenführung der zwei Ortsverbände von Christazhofen und Ratzenried zu einem oder auch die Teilnahme am Gewerbefest der Gemeinde. Im weiteren Verlauf wurden unter der Wahlleitung des CDU-Kreisvorsitzenden Christian Natterer bei den Vorstandswahlen alle bisherigen Mitglieder des Vorstandes in ihren Ämtern bestätigt. Georg Deiss als Vorsitzender, Wolfgang Kleiner als Stell-vertreter und Franz Rudhart als Schriftführer. Auch die gewählten Vertreter aus den drei Ortsverbänden wurden in Ihrer Gesamtheit durch die Anwesenden be-stätigt. Für Eglofs Nicolas Riether und Christa Fuchs, für Eisenharz Andreas Lo-ritz und Roland Kempter sowie für Christazhofen-Ratzenried Armin Fehr, Mar-tin Dentler, Rita Ortmann und Christoph Huber.

Den zweiten Teil des Abends gestaltete Christian Natterer als Kreisvorsitzender der CDU und Wangener Kreisrat mit Themen zur Kreis- und Kommunalpolitik. Gemeinsam mit den anwesenden Kreisräten Christa Fuchs und Bürgermeister Roland Sauter - beide auch Bewerber für die noch aufzustellende Liste der CDU für den Wahlkreis Isny-Argenbühl zur Kreistagswahl 2024 - wurde unter anderem zur Gesundheitspolitik informiert und in der Runde teils emotional disku-tiert. Alle Anwesenden äußerten dabei ein klares Bekenntnis zur Regionalität sowie zur kommunalen Trägerschaft der Oberschwabenklinik mit einem zukunftsfähigen Krankenhausstandort im Westallgäu. Ziel sei weiterhin ein Haus der Grund- und Regelversorgung mit Geburtenstation im württembergischen Allgäu zu gewährleisten.