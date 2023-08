An der Gemeinschaftsschule in Argenbühl (GMS) werden immer mehr Kinder aus der Gemeinde unterrichtet. Kinder aus der bayerischen Nachbarschaft können wegen Kapazitätsgrenzen immer weniger aufgenommen werden. Für das kommenden Schuljahr hatte die Schule mit 80 Anmeldungen so viele wie noch nie — und damit deutlich mehr Interessenten als Plätze.

Im kommenden Schuljahr starten dort 47 neue Fünftklässler in zwei Klassen. Die meisten, 72 Prozent, kommen aus Argenbühl selbst. Das sind mehr Einheimische als im Vorjahr starteten (62 Prozent). Sechs Schüler kommen aus baden-württembergischen Nachbargrundschulen vor allem aus Isny und Neutrauchburg, sieben aus bayerischen Nachbargemeinden. Bei letzteren dürfte es sich um Geschwisterkinder handeln.

Bayerische Kinder ohne Geschwisterkinder können wir gar nicht mehr aufnehmen, hatte Schulleiterin Maria Stemmer bei einer Präsentation der Schule im Gemeinderat noch vor der Sommerpause berichtet.

Lehrermangel an der GMS hält sich in Grenzen

Sie stellte die Arbeit der Schule zusammen mit Konrektorin Nicole Dempfle vor, die im kommenden Schuljahr in Mutterschutz gehen wird. Davon abgesehen bezeichnete Stemmer die personelle Situation an der Schule als „ordentlich“. Der Lehrermangel halte sich mit einem Versorgungsgrad von 100 Prozent in Grenzen, wobei etwas mehr normal wäre. Man überbrücke bei Ausfällen im Kollegium mit pädagogischen Zusatzkräften.

Dass Flüchtlingskinder in Argenbühl zur Schule gehen, gehört mittlerweile dazu. Allerdings nimmt die Gemeinschaftsschule nur Schüler auf, die dem Unterricht sprachlich folgen können. „Um am Regelunterricht teilzunehmen, brauchen sie Niveau A2“, berichtete Stemmer. Für eine sprachliche Vorbereitung gebe es in Eglofs derzeit kein Personal. Flüchtlingskinder aus Argenbühl besuchten Vorbereitungsklassen in Isny, und wechselten von dort dann zurück. Sie aufzunehmen sei möglich, „wir haben Puffer“.

Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken

Die Digitalisierung ist im Schulleben indes breit vertreten. Dass sie mittlerweile über einen Breitbandanschluss verfügt, „merken wir“, so Stemmer, vor allem, wenn viele Geräte gleichzeitig im Netz flüssig online sind. „Das Ipad ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Unterricht“, berichtete Nicole Dempfle und stellte das Märchenhörbuch der Fünftklässler aus den Fächern Deutsch, Musik und Kunst, sowie ein Projekt einer sechsten Klasse vor, die im Kreismedienzentrum in Ravensburg einen Literatur–Podcast aufgenommen hat.

Auch die kritischen Momente der Mediennutzung kommen indes an der Schule an. Dramatische Vorfälle habe es keine gegeben, so Stemmer, aber es gebe Verstöße, die auch sanktioniert würden. Das betreffe zum Beispiel das Recht am eigenen Bild. Darüber seien die Schüler aber aufgeklärt worden. Die Medienprävention an der Argenbühler Gemeinschaftsschule läuft im Wesentlichen über die Schulsozialarbeiterin und mit externen Partnern wie der Polizei. Themen waren etwa Hate Speech, Sexualität im Netz, Urheberrecht, Netiquette und auch Elternworkshops. Auch eine erste mit dem KI–Programm Chat GPT verfasste Hausarbeit ist bereits aufgetaucht — die Lehrer hätten das Schummeln aber direkt erkannt.

Fördern will die Schule die Teilhabe am demokratischen Leben, das Wissen zu Umwelt und Nachhaltigkeit und den Austausch mit anderen Nationen. Dazu wird das Erasmus–Programm ausgebaut, sodass Schüler und Lehreraustausche umfasst. Schüleraustausche sieht die Schule auch mit dem Collège St. Thérèse in Muzillac, Bretagne, und einer ebenfalls ländlichen Schule in Dachnow (Polen) vor.

36 Prozent der Schulabgänger starten eine Berufsausbildung

Mit dem Ende des abgelaufenen Schuljahrs verließen 53 Schüler mit einem Realschul– oder Hauptschulabschluss die Gemeinschaftsschule. Drei Schüler gingen ohne Abschluss ab. Auch dazu, wie es für die jungen Menschen weitergeht, legte die Schulleitung Zahlen vor. Demnach beginnen 36 Prozent von ihnen eine Berufsausbildung — etwas weniger als im Vorjahr mit 43 Prozent –, 56 Prozent wechseln an eine berufliche Schule und der Rest macht etwas anderes, zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Hilfe zur beruflichen Orientierung bietet die Schule etwa über eine kleine Bildungsmesse mit Firmen aus Argenbühl und der Region. Auch ein Berufsberater kommt an die Schule. „Unserer Schüler brauchen den persönlichen Kontakt zu den Firmen“, berichtete Stemmer, die sich trotzdem manchmal wünschte „unsere Schüler wären selbst etwas aktiver, oder deren Eltern“.