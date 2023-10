Fiat drängt 16-jährige Rollerfahrerin ab

Aufgrund einer Vorfahrtsverletzung kam es am Montag gegen 20.45 Uhr auf der B12 bei Eglofstal zu einem Unfall, bei der sich eine Rollerfahrerin leicht verletzte. Die 16-jährige Zweiradfahrerin befuhr die B 12 in Fahrtrichtung Isny. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer wollte auf die B 12 einfahren und übersah dabei offensichtlich die 16-Jährige. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Rollerfahrerin in einen Weidezaun abgedrängt wurde und dort zu Fall kam. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5000 Euro. Der Weidezaun wurde ebenfalls geringfügig beschädigt.