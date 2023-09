Bislang unbekannte Täter sind am Samstag gegen 23.32 Uhr in der Isnyer Straße auf einer Baustelle im Neubaugebiet in einen Container eingebrochen, um offensichtlich Arbeitsmaschinen zu stehlen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde mitgeteilt, heißt es in dem Bericht, dass diese an einem der dortigen Container verdächtige Geräusche höre, sowie den Schein zweier Taschenlampen sehen könne. Die herbeieilenden Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu konnten vor Ort jedoch keine verdächtigen Personen mehr feststellen.

Polizei bittet um Hinweise

Allerdings konnte festgestellt werden, dass ein zuvor mittels Vorhängeschloss gesicherter Baucontainer gewaltsam geöffnet wurde. Ein am Tatort aufgefundenes Brecheisen wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Verantwortliche der Baustelle konnte bislang nicht zum Sachverhalt befragt werden.

Der Baucontainer schien leergeräumt zu sein, so dass bislang davon ausgegangen wird, dass mehrere Werkzeuge beziehungsweise Arbeitsmaschinen gestohlen wurden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/9840 erbeten.