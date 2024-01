Chemischen Industrie fördert Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule in Argenbühl wird vom Fonds der Chemischen Industrie (FCI) mit 1.140 Euro gefördert. Damit können die Schülerinnen und Schüler mehr Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht machen, wie die Verbände der Chemie- und Pharma-Industrie Baden-Württemberg mitteilen.

Finanziert werden mit der Spende Materialien zur Wasseranalyse und zur Seifenherstellung. Tobias Pacher, der bei den Verbänden der Chemie- und Pharma-Industrie in Baden-Württemberg den Dialog Schule-Chemie leitet, sieht die Unterstützung am richtigen Platz: „Wir als Chemiebranche unterstützen das praxisorientierte Arbeiten im Unterricht, weil die Unternehmen auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind. Dabei ist die richtige Ausstattung an den Schulen wichtig“