Bürgermeister Roland Sauter hat den Sportvereinen in der Gemeinde gedankt und die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Die Feierstunde im Rathaus in Eisenharz wurde von einem Ensemble der Musikkapelle Eisenharz unter der Leitung von Andreas Loritz umrahmt.

Es ist eine schöne Geste, wenn die Gemeinde Argenbühl ihren Sportvereinen für ihre Arbeit dankt und die erfolgreichsten Sportler auszeichnet. Am Donnerstagabend wies Bürgermeister Roland Sauter erneut auf die vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien zu deren Ehrung hin. Danach, so heißt es, werden nur Sportarten mit Vorbildfunktion für die Jugend und herausragende Erfolge, die auf überregionaler Ebene erworben wurden, berücksichtigt.

Großes Engagement der Vereine

Dass Argenbühl so viele Leistungsträger stellt, machte der Rathauschef an der Tatsache fest: „Unsere Vereine, ihre Vorstände und ihre Übungsleiter gehen mit großem Engagement ans Werk und lösen mit ihren Offerten viel Zuspruch in allen Altersgruppen aus.“ Wie er feststellte: „Nicht umsonst ist fast jeder zweite Argenbühler Mitglied in einem unserer Sport- und Schützenvereine.“

Die Gemeinde versuche, so Sauter weiter, durch Bereitstellung entsprechender Einrichtungen den ansprechenden und zeitgemäßen Sport- und Freizeitangeboten gerecht zu werden. So unterhalte die Gemeinde vier Rasenspielanlagen, einen Kunstrasen, Leichtathletikanlagen und vier Turnhallen, dazu das Moorbad und das Hallenbad in Eglofs.

Um alle Einrichtungen attraktiv und funktional auf den Stand der Zeit zu halten, würde die Gemeinde regelmäßig Geld in die Hand nehmen. Und Roland Sauter verwies auf den Neubau der Turn- und Festhalle in Eisenharz sowie auf die Sanierungsplanung der Halle in Ratzenried.

„Beste Vorbilder für den Nachwuchs“

Stolz sei man bei dieser Feierstunde im besonderen Maße über die herausragenden Erfolge der Sportler, freute sich der Bürgermeister. Sie machten Argenbühl „weit über die Grenzen hinaus bekannt“ und seien mit ihrem großen Ehrgeiz, ihrem Einsatz in der Vorbereitung sowie im Training „beste Vorbilder für den Nachwuchs“.

Als erster Vertreter eines Vereins trat Manfred Warschke von der Sportgemeinde Christazhofen an das Rednerpult. Er führte die beiden von der Volleyball-Mädchenmannschaft U19 gewonnenen Meisterschaften bei der „Eichenkreuzrunde Allgäu“ vor Augen und zollte insbesondere Trainerin Sandra Freigang Lob und Anerkennung, „die diese Mannschaft in unzähligen Stunden zu formen verstanden hat“.

Niveau wurde gehalten

Tobias Müller, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Ratzenried, nahm die Ehrung der 1. Herrenmannschaft der Fußballer allein deshalb freudig an, da die 2019 gewonnene Meisterschaft „schon einiger Zeit zurückliegt“. Und er sagte wörtlich: „Vielleicht hat man uns nicht vergessen, weil wir nach wie vor unser Niveau halten und eine gute Figur in der Bezirksliga machen.“

Anja Hege ist Vorsitzende des Sportvereins Eglofs. Als solche stellte sie die Damen der Abteilung Volleyball vor, „die die letzte Saison mit dem Aufstieg in die Verbandsliga vorzeitig abgeschlossen haben“. Mit ihrem neuen Trainer Matthias Raschka wären die Spielerinnen jetzt „motiviert und voller Erwartung“ in die neue Saison gestartet. Und das mit größtenteils unveränderter Mannschaft und in eigener Halle. Der Leitspruch der „grüngelben Mädels“ heißt laut Anja Hege: „Nicht ohne mein Team!“