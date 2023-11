Die Christazhofener bangen um ihre Schule. Anlass ist auch eine Infoveranstaltung Ende September, bei der die vom Institut „Projektgruppe Bildung und Region“ vorgeschlagene Option erörtert wurde, „den Schulstandort Christazhofen zu schließen und in eine Kindertagesstätte umzuwandeln“. Nun hat die Bürgerinitiative „Unsere Schule bleibt im Dorf“ unlängst 1368 Unterschriften an Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter übergeben, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Damals geplant: neueste und modernste Grundschule Argenbühls

Freitagnachmittag, auf dem Schulhof in Christazhofen: Trotz der schlechten Witterung sind zahlreiche Eltern samt Großeltern zusammen mit ihren Kindern der Einladung nachgekommen, um mit ihrem Erscheinen die Wichtigkeit des Anliegens zu unterstreichen: Die Schule muss erhalten bleiben. Aus welchen Gründen und dass man auf gar keinen Fall entgegengesetzte Kompromisse eingehen will, das war überdeutlich von Ulrich Vochezer, einem der Motoren der Initiative, zu erfahren.

Zunächst erinnerte Vochezer an die Anfänge der Grundschule. 1993 habe man das Projekt ‐ Schule und Turnhalle ‐ mittels Architektenwettbewerb ausgeschrieben und es für eine Summe von 7,5 Millionen DM erstellt. Damit sei die Grundschule „zur aktuell neuesten und modernsten der Gemeinde Argenbühl geworden“. Dann zitierte er Zeilen eines Gedichts von Anneliese Schneider, die diese anlässlich der Eröffnung des Schulneubaus im Jahr 1998 geschrieben hatte: „Wo koine Kind me wäret gelehrt, des isch oifach tod ‐ drum isch des total verkehrt“.

Adventskalender mit 24 Gründen pro Schule geplant

Nach 30 Jahren, so Vochezer weiter, habe sich die Welt in Richtung Schnelllebigkeit und Komplexität verändert. Doch mit Sicherheit könne man feststellen, dass die Zeilen von Anneliese Schneider „auch heute noch treffend sind“. Aus diesem Grund sei man an diesem Tag zusammengekommen, „um dies der Gemeinde Argenbühl mitzuteilen“.

Doch damit noch nicht genug. Vochezer kündigte einen Adventskalender am Haus der Familie Hausmann in Christazhofen an. An den 24 Tagen vor Weihnachten soll jeweils ein Argument, das für den Erhalt der Schule spricht, sichtbar werden. Wie wichtig die Schule für das Dorf insgesamt ist, zeigt sich für Ulrich Vochzer schon allein im Hinblick auf die hohe Beteiligung bei der Unterschriftenaktion. Dann übergab er den Ordner mit den Originallisten an Roland Sauter.

Der Bürgermeister nannte die Planungen zur zukünftigen Argenbühler Schulstruktur eine der wichtigsten Aufgaben der Kommune und führte vor Augen, dass sie deshalb gut bedacht sein müsse. Wobei der Anspruch auf die Ganztagsbetreuung ab 2026 die größte Herausforderung sei. Schon jetzt habe Argenbühl große Anstrengungen unternommen, um pädagogisches Fachpersonal zu finden. Sauter versprach, „absolute Transparenz walten zu lassen und Entscheidungen nur im Einklang mit den Betroffenen zu fällen“.