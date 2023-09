Betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Bei der Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrads am Sonntagnachmittag an der Alten Eglofser Steige nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 57-jährigen Fahrer wahr. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei über 1,3 Promille. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Für eine Blutentnahme musste der Mann die Polizeibeamten in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und ohne Fahrerlaubnis ermittelt.