Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Eine 25-Jährige ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi von der L 320 zwischen Göttlishofen und Christazhofen abgekommen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau kam in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Böschung. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Audi, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Der Flurschaden wird indes auf mehrere hundert Euro beziffert.