Autofahrer nimmt Radfahrer die Vorfahrt

Prellungen und Schürfwunden hat sich ein 64 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 43–jährige Autofahrer war laut Polizeibericht von Gehren kommend unterwegs und nahm dem Radfahrer an der Einmündung zur K 8044 die Vorfahrt. Der auf der leicht abschüssigen Straße fahrende Radler konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, kollidierte mit dem Heck des Wagens und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den 64–Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.