Ausstellung „Inneres Gespräch der Seele“ eröffnet

Die Gemeinde Argenbühl lädt für Donnerstag, 3. August, um 18 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Inneres Gespräch der Seele“ von Danna Andreevna Sivko ein.

Die Künstlerin wurde 1973 im Süden der Ukraine geboren und verbrachte ihre Kindheit im Norden, in der Region Magadan. 2018 entdeckte sie ihren eigenen kreativen Stil — ART Neuro Space. Dieser Stil basiert auf der Neurographie, die auf universellen Algorithmen der Naturgesetze basiert. Die im Rathaus ausgestellten Gemälde sind in einem meditativen Zustand zu verschiedenen Themen über einen Zeitraum von vier Jahren entstanden. Die Ausstellung im Rathaus Eisenharz, Kirchstraße 9 in Argenbühl, ist dann von Montag bis Mittwoch, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 8 bis 12 und 14 bis18 Uhr, und Freitag, von 8 bis 13 Uhr zu sehen.