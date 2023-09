„Wir Argenbühler ‐ Arbeiten vor Ort“: Das Motto des jüngsten Argenbühler Gewerbefests in Eglofstal gab auch einen Hinweis auf seinen thematischen Schwerpunkt, den Fachkräftemangel und das Werben um neue Mitarbeiter. 30 Aussteller aus der Gesamtgemeinde präsentierten sich dazu in verschiedenen Hallen und Gebäuden sowie auf dem Freigelände. Bei strahlendem Herbstwetter nutzten die Besucher die Gelegenheit, sich ein Bild vom breiten Leistungsspektrum aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleitung zu machen.

Beim ausgedehnten Rundgang übers Gelände ist immer wieder zu hören, wie sehr die Betriebe den Standort Argenbühl schätzen, wie gut das Miteinander und vor allem auch die Kooperation untereinander ist. „Man kennt sich und sieht nach Möglichkeit zu, dass der Zusammenhalt auch hinsichtlich der Aufträge gewahrt bleibt“, sagt Bauunternehmer Georg Deiss, einer der Mitorganisatoren des Gewerbefests.

Aussteller haben Bedarf an Mitarbeitern

Nach seinen Eindrücken befragt, fängt Standnachbar Karsten Uitz von der „Simaka Energie- und Umwelttechnik GmbH“ im Gewerbegebiet Göttlishofen an zu schwärmen. Er fühle sich „pudelwohl“ in Argenbühl und sei mit seinem Betrieb „genau da, wo er hingehört“. Um dem „Wachstum in der wichtigen Branche gerecht zu werden“, könne er allerdings noch mehr Personal gebrauchen, so Uitz und berichtet: „Unsere 25 Mitarbeiter kommen aus dem gesamten Allgäu. Einer von ihnen muss sogar nur über die Straße laufen.“

Befürchtung: Probleme werden zunehmen

Wie zu Beginn des Tages von Bürgermeister Roland Sauter zu hören war, liegt der Fokus des Gewerbefests auf dem Thema „Mitarbeitergewinnung“. Berechtigt: Denn nicht nur „Simaka“ hat Bedarf, sondern auch die anderen Aussteller. Zum Beispiel Christoph Musch, der von Eglofstal aus Kunden in ganz Deutschland mit seinen Fliesen und Natursteinen beliefert, sagt:

Ich habe 60 Mitarbeiter, würde aber noch gerne zehn weitere einstellen. Und dazu noch je Jahr drei Auszubildende. Es wird also gesucht ‐ und das europaweit. Christoph Musch

Musch, Obermeister der Fliesenlegerinnung Ulm, spricht das an, worüber auch seine Kollegen nachdenken: „Wir finden keine Handwerker mehr.“ Und er schätzt, dass die Probleme innerhalb der nächsten zehn Jahre zunehmen werden. „Dann“, so gibt er an die jungen Leute nicht ohne Doppelsinn weiter, „wird die Bezahlung immens ansteigen.“

Von der Holzmanufaktur bis zum Bestattungsdienst

Josef De Martin, Eglofser Eigengewächs und im Bereich „Energieeffiziente Heizungs- und Solartechnik“ zu Hause, ist sich sicher, dass er sehr wohl Mitarbeiter gewinnen könnte. Doch in gleicher Weise ist er davon überzeugt: „Die Qualifizierten sind alle versorgt.“ Und deshalb ist er „sich selber genug“. Als Gebäudeenergieberater hat er eh genug zu tun. Am Sonntag kommt eine Besucherin aus Ratzenried auf ihn zu und bittet ihn: „Unsere fünf Jahre alte Gasheizung sollte dringend gewartet werden. Dafür möchten wir aber unbedingt jemanden aus der Nähe, aus Argenbühl beauftragen.“ Doch De Martin winkt ab. Er möchte die Frau nicht vertrösten. Dafür lädt er sie ein, seinen Vortrag zum Thema „Neues Gebäudeenergiegesetz“ zu besuchen.

Vor zwei Jahren hat Moritz Reisch seine Holzmanufaktur in Christazhofen eröffnet. Seither bietet er auf Kunst- und Handwerkermärkten seine aus Naturprodukten gefertigten Geschenk-, Deko- und Werbeartikel an. „So langsam werde ich bekannt“, freut sich Reisch. In der Halle von Pia Präger, die zusammen mit Max Soballa „naturnahen und klimafitten“ Garten- und Landschaftsbau betreibt, informiert auch der Bestattungsdienst Reich über die „notwendigen Formalitäten bei sämtlichen Arten wie Erd-, Feuer-, See-, Friedwald- und anonymen Bestattungen“. Ganz in der Nähe sind Roland und Claudia Kimpfler aus Eglofstal anzutreffen, die als Besucher wissen wollen, „welche Firmen hinter den angebotenen Produkten stehen.“. Zudem möchte das Paar „nette Leute treffen und etwa Leckeres essen und trinken“.

Viel geboten für Groß und Klein

Ein anderes Ehepaar, passionierte Hundebesitzer, steuert auf die Auslagen der Delphin H. Grassinger GmbH zu. Sie suchen eine Beratung in Sachen „Luft- und Reinigungsgeräte“, um die Spuren ihres vierbeinigen Lieblings professionell beseitigen zu können. Eine Alternative wäre es für sie, mit Jemako-Reinigungs- und Pflegeprodukte zu hantieren. Brigitte Maurus ist da Ansprechpartnerin.

Bleibt noch die Halle der Schreinerei Klaus, die Bereiche von Küchen, Möbel aller Art, Türen und CNC-Fertigungen abdeckt. Mehrere Blicke gehen in Richtung der Transportfirma für flüssige Lebensmittel, Konrad Berkmann. Unter freiem Himmel hat Thomas Ortwein Interessierte um sich geschart, die alles über die hygienische Abholung der Milch, Verarbeitung von Milchproben und Reinigung der Tanks wissen wollen.

Weil die ausführende Unternehmer-Interessengemeinschaft Argenbühl (UIA) auch bei der sechsten Auflage Wert auf ein „Fest für die ganze Gemeinde“ gelegt hatte, gab es zudem ein großes Angebot an Kulinarischem und Unterhaltsamem. Wer die musikalischen Beiträge suchte, der fand sie in der Halle „ZTH Hermel“, wo zunächst die Bläserformation „One Night Ständle“ spielte.

Nach der Darbietung des Kinder- und Jugendchors Argenbühl sorgten dann die „Wild Chucks“ für Stimmung. Gleich zwei Hüpfburgen, davon eine mit Helium-Luftballons gefüllt, war der Hit für die Kleinen, und für die Großen gab es an der Aromastation verschiedene Düfte zu erkennen. Die Firma Sania forderte nicht nur zum Mitmachen von „Fotobox und individuellem Tassendruck“ auf, von ihrer Dachterrasse aus gab es zudem einen herrlichen Bergblick zu genießen.