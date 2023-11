Die Gemeinde Argenbühl hat sich angeschaut, auf welchen kommunalen Dächern sich sinnvoll Solaranlagen installieren lassen. Die Frage war aufgetaucht, nachdem in der Allgäugemeinde erste Freiflächen-Solarparks geplant werden. Neben bereits heute geplanten Solaranlagen sollen folgende Gebäude Solaranlagen aufs Dach bekommen: die Gemeinschaftsschule Argenbühl in Eglofs, die Grundschule Ratzenried und der Hof Rummels in Eisenharz.

Wo es bereits Solaranlagen auf Gemeindedächern gibt

Bislang hat die Gemeinde auf Dächern kommunaler Gebäude Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 300 Kilowatt Peak. Der größere Teil der Leistung kommt von Anlagen auf vermieteten Dächern. So hat etwa die Freie Energiegenossenschaft Isny auf der Kläranlage in Eisenharz eine Anlage, die Bürger- und Sozialstiftung zwei auf der Grundschule Ratzenried.

Zu den in jüngere Zeit umgesetzten und geplanten Projekten gehört etwa die Solaranlage auf dem Kindergarten in Eisenharz oder die auf der künftigen Turnhalle dort. Für weitere Projekte untersuchte die Gemeinde nun das Potenzial ihrer Dächer.

Fest steht, nicht alle Dächer, die von der Lage her gut Sonne einfangen können, kommen unter wirtschaftlichen Aspekten auch tatsächlich in Betracht. Das zeigte der Vortrag von Sascha Baumann bei der Gemeinderatssitzung im Oktober. Er ist bei der Gemeinde Argenbühl für Betriebselektrik und Gebäudeunterhalt zuständig. Dabei legte die Gemeinde eine Einspeisevergütung von acht Cent, Stromkosten von 35 Cent bei drei Prozent jährlicher Preissteigerung sowie jährliche Unterhaltskosten von 1,5 Prozent der Anschaffungskosten zugrunde.

Welche Dächer eher nicht in Frage kommen

Ersteinmal nicht in Frage kommen etwa alte und sanierungsbedürftige Dächer, oder solche, wo es tagsüber keine Abnehmer für den Strom gäbe. Aber auch wenn beispielsweise eine Flutlichtanlage jegliche Erträge auffrisst, hat die Gemeinde das Dach ausgeschlossen. Potenzial sieht die Gemeinde bei Dächern, auf denen sich Solaranlagen installieren lassen, die sich in maximal 20 Jahren rechnen. Da die Einspeisevergütung immer geringer werde, so Baumann, lohne es sich vor allem auch Gebäuden, die einen hohen Eigenverbrauch haben, etwa bei bewohnten Gebäuden.

Diese drei Dächer wählte die Gemeinde aus

Unter den in Frage kommenden, wählte die Gemeinde drei große aus: Im kommenden Jahr soll die Gemeinschaftsschule Argenbühl in Eglofs eine Anlage mit knapp 160 Kilowatt Peak bekommen. Geschätzte Kosten: 205.000 Euro. In 2025 ist dann die Grundschule Ratzenried vorgesehen mit einer 155 Kilowatt Peak starken Anlage für 200.000 Euro. Der als Unterkunft für Geflüchtete genutzte Hof Rummels in Eisenharz bekommt laut Plan 2026 für 65.000 Euro eine 50 Kilowatt-Peak-Anlage aufs Dach.

Darum sind keine Parkplatz-Solaranalgen geplant

Auch Parkplätze, etwa an Turnhallen und Sportplätzen, sah sich die Gemeinde an, kommt aber zu dem Schluss, dass manches wegen Schatten spendender Bäume, anderes wegen naher Feuerwehrzufahrten ungeeignet ist, und grundsätzlich die Technik noch teuer und nicht ausgereift.

„Wir haben noch so viel Potenzial auf den Dächern, dass wir da anfangen können. Und vielleicht zeigt die Zeit Lösungen, wie man das mit einem Gestell über Parkplätzen gut macht“, sagte Bürgermeister Roland Sauter. Das sah Gemeinderat Simon Rimmele anders: Parkplätze seien der Einstieg in Freiflächen-PV, entsprechend solle die Gemeinde auch Technik nutzen, „die noch in den Kinderschuhen“ stecke.

Gemeinderat Georg Deiss wollte wissen, weshalb nur drei Dächer ausgewählt wurden. Bürgermeister Sauter verwies darauf, dass der Knackpunkt nicht die Kosten allein sind, sondern die personelle Kapazität bei der Verwaltung und den ausführenden Firmen. „Dass wir uns das Ziel setzen, mehr zu machen, kann uns aber keiner nehmen“, so Sauter, der versprach, auch kleinere Anlagen im Blick zu behalten und mit dem Nachtragshaushalt 2024 zu konkretisieren.

Gemeinde will Bauvorschriften für Ortskerne ändern

Thema der Sitzung waren auch die Ortskernsatzungen, die gewisse Gestaltungsauflagen mit sich bringen und Solaranlagen nicht überall zulassen ‐ wenn offenbar auch weit öfter, als im Allgemeinen angenommen. Die Gemeinde will diese örtlichen Bauvorschriften nun nach Beschluss des Gemeinderats zeitnah überarbeiten, um den Bau von Solaranlagen auf Dächern zu erleichtern.

Denn grundsätzlich haben auch Privateigentümer in Argenbühl noch Dächer, die sich für Solaranlagen eignen. Nach Zahlen des Energiemonitors Netze BW, die Bürgermeister Sauter vorstellte, speisten in Argenbühl im Jahr 2022 insgesamt bereits 859 Solaranlagen Strom ein, und zwar rund 12,8 Gigawattstunden.