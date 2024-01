Finanzen, Schulentwicklung, Klimawandel, Bauland, Breitband- und Wasserversorgung sowie Flüchtlinge sind im Mittelpunkt der Neujahrsansprache von Bürgermeister Roland Sauter beim Bürgerempfang gestanden.

140 Argenbühler sind am Donnerstag der Einladung zum Bürgerempfang der Gemeinde in der Turn- und Festhalle in Eisenharz gefolgt. Darunter Ehrenbürger und Träger der Ehrenmedaille sowie Vertreter des öffentlichen Lebens. Sie alle wollten die Neujahrsansprache von Rathauschef Roland Sauter hören und sich von der örtlichen Musikkapelle unter der Leitung von Andreas Loritz mit traditioneller Blasmusik beschenken lassen.

Wenngleich die Aufgaben immer umfangreicher werden, wenn die Bürokratie Blüten treibt und die eigenen Gestaltungsspielräume der Gemeinde „immer weiter eingeschränkt werden“, so schaute Bürgermeister Roland Sauter doch „insgesamt sehr positiv zurück und hoffnungsvoll voraus“. In den vergangenen zwölf Monaten ist seiner Einschätzung nach „vieles auf den Weg gebracht und umgesetzt worden“. Mit Maßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der gemeindlichen Infrastruktur und mit entsprechenden Projekten habe man sich „gegen Krisen widerstandsfähiger machen können“.

Gemeinde war 2023 schuldenfrei

Gleich zu Beginn wartete Sauter mit einer erfreulichen Tatsache auf: Argenbühl war 2023 schuldenfrei. Doch das wird nicht so bleiben. Die Prognose lautet: „Die Schere zwischen den Erlösen und den Aufwendungen klafft auseinander.“ In den nächsten Jahren stehen umfangreiche Investitionen an, sodass die hierfür aufgebauten Rücklagen benötigt und mittelfristig wieder Kreditaufnahmen notwendig sein werden. In der Folge ging der Bürgermeister auf die wichtigsten Aufgaben ein.

Da sind zunächst die Grundschulen in Argenbühl, für die das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern Anwendung finden müssen. Im Nachgang einer vom Institut „Projektgruppe Bildung und Region“ erstellten Schulentwicklungsplanung hat der Gemeinderat beschlossen, einen Beteiligungsprozess zur künftigen Struktur der Grundschulen durchzuführen. Ergebnisse sollen im Herbst 2024 vorliegen und zur Abstimmung kommen.

Dann der Ausbau der erneuerbaren Energien, der „immer mehr an Fahrt aufnimmt“. Im Bereich „Photovoltaik“ stellte Roland Sauter bestehende Anlagen auf kommunalen Gebäuden mit einer Leistung von rund 155 Kilowatt Peak (kWp), verpachtete Dachflächen (190 kWp) und in Planung beziehungsweise beauftragten Anlagen (275 kWp) vor. Erst kürzlich fasste der Gemeinderat den Beschluss, die bis zu drei zwischen Ratzenried und Siggen geplanten Windkraftanlagen zu unterstützen.

Fördergelder für Ersatzneubau fließen

Der Ersatzneubau der Turn- und Festhalle Eisenharz mit einer Kostenberechnung von brutto rund 11,3 Millionen Euro, wozu die Kosten für die Photovoltaikanlage nochmals mit rund 600.000 Euro zu Buche schlagen, war nächstes Thema. Für dieses Bauprojekt kann mit etwa 3,9 Millionen Euro an Fördergeldern gerechnet werden. Der Zeitplan sieht eine Fertigstellung bis Ende 2025 vor.

Während der erste Abschnitt der Neustrukturierung des Bauhofs in Göttlishofen den Bau eines Büro- und Sozialgebäudes an der Stelle des bisherigen alten Rathauses umfasst, rund 840.000 Euro Kosten verursacht und mit dem Bau im Frühjahr 2024 begonnen werden soll, wurden die endgültigen Weichen für die Realisierung des straßenbegleitenden Geh- und Radweges entlang der L320 zwischen Ratzenried und der Abzweigung der K8010 nach Deuchelried bereits gestellt. Schöne Begleiterscheinung: Im Rahmen der Maßnahme werden gleichzeitig Leerrohre für den Breitbandausbau mitverlegt. Außerdem soll die Wasserleitung von Ratzenried nach Eggen erneuert und in den Geh- und Radweg einbezogen werden.

Bei der Wasserversorgung Argenbühl stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Leitungssanierungen und Leitungserneuerungen an. Zudem ist geplant, den Hochbehälter in Isnyberg neu zu bauen. Für die im Zeitraum zwischen 2024 und 2026 geplanten Maßnahmen belaufen sich die geschätzten Kosten auf jährlich zwischen 1,2 und 1,8 Millionen Euro. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit der Wasserversorgung hatte der Gemeinderat beschlossen, neben dem anstehenden Ersatz einer der drei Pumpen für die Trinkwasserförderung in Eyb auch eine Notstromversorgung herzustellen.

Platz für Flüchtlinge

Noch zu der Baulandentwicklung. Bürgermeister Sauter nannte die Nachfrage nach Bauland „ordentlich“ und sprach auf Nachfrage von 19 vergebenen Plätzen in Ratzenried und von elf Plätzen in Eisenharz.

„Jede Gemeindewohnung, die frei wird, ist für die Unterbringung von Flüchtlingen gedacht“, ließ Roland Sauter wissen. Um auf den aktuellen Stand zu verweisen: Die vom Landkreis Ravensburg im Gewerbegebiet Eglofstal zeitweilig zur Errichtung einer Wohncontaineranlage überlassene Fläche beinhaltet Platz für 57 Menschen. In Christazhofen hat die Gemeinde die ehemaligen Bankräumlichkeiten für die Unterbringung von bis zu zehn Flüchtlingen umgebaut.

Insgesamt befinden sich derzeit rund 92 Personen in der Anschlussunterbringung. In privaten Wohnungen leben 27 Flüchtlinge. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine beläuft sich dabei auf 52 Personen, wobei 23 privat untergebracht sind. Hinzu kommen 26 Flüchtlinge in Ratzenried, die hier vom Landkreis vorläufig untergebracht sind. Dazu kommen dann noch die Menschen, die in Eglofstal eine vorübergehende Bleibe finden sollen.