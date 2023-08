Die Gemeinde Argenbühl holt sich Hilfe, um die anstehenden Veränderungen in der Grundschullandschaft zu begleiten. Wie es nämlich mit den kleinen Landgrundschulen in Zukunft weitergeht, da sollen neben den gewählten Volksvertretern auch Betroffene — vor allem betroffenen Eltern und Pädagogen — ein Wörtchen mitreden. In einem zweistufigen Prozess soll nun zuerst geklärt werden, wie die Beteiligung überhaupt aussehen soll, und im zweiten Schritt dann eine Empfehlung für die künftige Grundschulstruktur erarbeitet werden. Die Entscheidung trifft, wie auch für notwendige Zwischenlösungen, der Gemeinderat.

Er finde es „richtig“, dass die Gemeinde sich professionelle Hilfe hole, befand Nicolas Riehter in der Ratssitzung im Juli, „es wird Veränderungen geben, dass man nicht mehr an jedem Standort eine Schule hat.“ Davon gehe er jetzt zumindest einmal aus, sagte der Gemeinderat — und war damit der einzige im Gremienrund, der den Elefant im Raum benannte. Bürgermeister Roland Sauter hatte bereits eingangs auf die vorliegende Einschätzung eines Fachbüros verwiesen. Dieses hatte Varianten für eine zukünftige Schullandschaft entworfen, darunter auch die Aufgabe einzelner und den Ausbau anderer Standorte.

Moderne Anforderungen werfen Fragen auf

Aktuell gibt es mit den beiden Grundschulen Christazhofen–Ratzenried und Eglofs–Eisenharz vier je einzügige Standorte. Mit der Einführung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung, allgemeinem Lehrermangel, sanierungsbedürftiger Bausubstanz und Platzproblemen an einzelnen Standorten sieht sich die Gemeinde vor der Frage, wie sie die Grundschullandschaft in die Zukunft führen will.

„Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die für viele Jahre Auswirkungen und Konsequenzen hat, deshalb uns ganz wichtig, diese Entscheidung gut vorzubereiten und alle relevanten Interessensgruppen einzubinden“, sagte Bürgermeister Sauter. Dazu sollen bis Oktober nun Elternvertreter aus Schulen und Kindergärten mit Schulleitern und Lehrern sowie Vertretern des Gemeinderats und der Verwaltung als Schulträger zusammenfinden.

In zwei Workshops sollen sich so insgesamt rund 20 Personen austauschen. Ziel dieser „Zukunftswerkstatt“ ist es laut Projektbeschreibung, den weiteren Beteiligungsprozess abzustimmen und erste inhaltliche Empfehlungen zu geben. Der Gemeinderat bestimmte aus seinen Reihen Nicolas Riether, Stefan Boneberg, Christoph Huber und Andreas Loritz als Teilnehmer.

Berater bringt Erfahrung in Veränderungsprozessen mit

Der weitere, eigentliche Beteiligungsprozess soll auch die „breite“ Bevölkerung einbinden. An seinem Ende soll eine Empfehlung an den Gemeinderat zur künftigen Grundschullandschaft samt Standortfragen stehen, die von einer breiten Einwohnerschaft und Lehrkräften mitgetragen wird.

Moderiert wird der Prozess von Dirk Nees. Der selbständige Berater aus Tübingen ist gelernter Lehrer und bringt eigenen Angaben nach Erfahrung in der Begleitung von Veränderungsprozessen mit.

Neuer Rektor hat Meinung zur Zukunft seiner Schule

Der künftige Leiter der Grundschule Christazhofen–Ratzenried, Markus Hahnel, hat auf SZ–Nachfrage Stellung zur aktuellen Diskussion in Sachen Argenbühler Schulentwicklung genommen. Dabei geht es auch um Änderungen in der Struktur der Grundschulen mit etwaigen räumlichen Zusammenlegungen von Standorten.

„Ich würde es befürworten, wenn alles in Ratzenried konzentriert würde“, so Hahnel zur Zukunft seiner Schule. Er war dort unlängst und mit Wirkung zum 1. September zum Rektor ernannt worden. Wegen des Personalmangels würden es einzügige Schulen in Zukunft schwer haben, bei zweizügigen Konstrukten sei man flexibler, beispielsweise bei Vertretungen.

Auch räumlich sei der frühere Hauptschulstandort Ratzenried eine machbare Option, weil dort „weitere vier Klassenzimmer frei wären“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es am Standort Christazhofen in absehbarer Zeit eng werde. Dort soll laut einer Prognose die Schülerzahl in den nächsten vier Jahren von 55 auf etwa 75 Kinder steigen, so Hahnel.