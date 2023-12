8000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein Transportfahrzeug hat sich am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in der Stephanusstraße selbstständig gemacht und ist gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Das teilt die Polizei mit. Der 45 Jahre alte Fahrer des Opel Movano hatte diesen kurz abgestellt und offenbar nicht richtig gesichert. Der Opel rollte los und beschädigte einen VW Touareg und einen VW Caravelle jeweils am Heck. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt oder gefährdet.