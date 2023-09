AOK Radtreff beendet erfolgreich Saison 2023

Der AOK Radtreff, unter Federführung des Rad- und Motorsportvereins Solidarität Wangen, beendete am vergangenen Samstag, 23.September, mit einer tollen Abschlussfahrt nach Bad Wurzach die diesjährige Radsaison.

An diesem Morgen war es zwar etwas frischer als die Tage zuvor, aber regenfrei. An den 21 Ausfahrten in diesem Jahr nahmen abwechslungsweise 51 Personen teil und legten insgesamt eine gefahrene Strecke von rund 11.500 Kilometer zurück. Die „Genussradler“, wie sie sich auch gerne bezeichnen, trafen sich immer freitags um 17.30 Uhr vor der Radbox auf dem P14 und fuhren jeweils Strecken zwischen 25 und 35 Kilometer.

Bei der letzten Ausfahrt waren alle Teilnehmer nochmal von unserer vergangenen Saison und insbesondere von unserer tollen Radregion Allgäu begeistert. Wir freuen uns schon auf die kommende Saison im neuen Jahr.