Anna & Paul — Kinder im Museum

Auf dem Bauernmarkt in der Fußgängerzone konnte man es schon riechen, im Museum im Bock wurde wieder eingeheizt. Bei „Anna und Paul“ — Kinder im Museum, war zum zweiten Mal großer Waschtag. Im Innenhof des Museums hatten Sylvia und Roland Hess schon den Waschkessel eingeheizt und allerhand ehemals alltäglicher Gebrauchsgegenstände aus dem Museumsfundus aufgebaut. Gemeinsam mit den Kindern wurde nachempfunden, wie früher ein Waschtag abgelaufen ist.

Nach einer kurzen Einführung, bei der die Kinder ihre selbst mitgebrachte und zum Teil stark verschmutzte Kleidung selber vorsortieren durften, mussten die großen Waschzuber mit heißem Wasser befüllt werden, damit die Wäsche im ersten Waschgang einweichen konnte. Das sehr warme Wasser und die schweren Metalleimer waren zuerst befremdlich, aber schon nach kurzer Zeit liefen die kleinen Waschleute eifrig, um die Zuber schnell voll zu bekommen.

Nach dem einweichen mussten die Zuber entleert werden und von neuem mit heißem Wasser aus dem beheizten Waschkessel, der munter vor sich hin qualmte, gefüllt werden. Mit kleingeriebener Kernseife und Wasser stellten die Kinder eine Lauge her. Staunen machte sich breit, als Sylvia Hess den Teilnehmenden zeigte, wie die Hausfrauen früher mit Buchenholzasche dafür sorgten, dass Wäsche wieder weiß und sauber wurde. Das Geheimnis der Aschelauge war vor allem ihre alkalische, also fettlösende und gewebelockernde Wirkung. Bald waren alle damit beschäftigt, mit Kernseife Wäschestücke einzuseifen, mit dem Stampfer Luft zuzuführen, mit der Hand auf dem Waschbrett zu rubbeln, ins Wasser zu tauchen und auszuwinden. Es entstand ein Eindruck, was für harte Arbeit das Wäschewaschen damals mit sich brachte.

Ein weiteres Mal die Zuber zu entleeren und erneut mit warmen Wasser zu füllen, um die seifige Kleidung zu spülen, wurde durchaus auch mit einem Stöhnen untermalt. Roch die Spülgänge zu durchlaufen, die Kleidung auszuwringen und an der Leine aufzuhängen, erledigten die fleißigen Waschhelfer wieder mit Freude. Fazit einer Mutter, die ein extra stark verdrecktes Geschirrtuch geliefert hatte: „Alle Flecken sind raus gegangen, die Kinder haben gute Arbeit geleistet.“

Nächste „Anna & Paul“ mit dem Thema Weihnachtskarten aus der Druckwerkstatt findet am 2. Dezember um 10 Uhr statt. Anmeldung unter: [email protected]. Der Eintritt ist frei wird unterstützt von „Demokratie leben“.