Anhalten, besinnen, Kraft schöpfen

Zur letzten Begegnung im Jahr traf sich eine staatliche Anzahl von Menschen mit körperlichen Behinderungen zur Weihnachtsfeier der Fraternität im Gemeindezentrum St. Ulrich. Geschickte Hände hatten Räumlichkeit und Tische liebevoll gestaltet und schufen Raum für eine stimmungsvolle weihnachtliche Atmosphäre.

Trotz beängstigender Veränderungen und schlimmen Konfliktfeldern der Welt , führte Leiterin C. Sontheim aus, dürfe man in diesen Vorweihnachtstagen auch mal „alles Belastende hinter sich lassen“ und sich besinnen auf den „tragenden Grund des Lebens.“ In den Evangelien sage Jesus den Seinigen zu: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Dieses Versprechen könne Zuversicht vermitteln angesichts einer Zukunft mit vielen Fragezeichen: „Letztendlich wird im Vertrauen auf Gott alles gut!“

Auch der Mensch in seiner Schwäche, Unvollkommenheit und seinem Versagen findet in Jesus seinen Retter. Das wurde deutlich in der von Mitglied Claudia Bimm vorgetragenen Weihnachtsgeschichte vom „Zwiegespräch eines Jungen mit dem Kinde in der Krippe.“ Hier wollte das Jesuskind anstelle schöner Geschenke nur eins: das Zerbrochene, das Misslungene, das Böse. So kann Gott den Menschen von erdrückender Last befreien und Neubeginn ermöglichen.

Mit einer Schmunzelgeschichte wandte Diakon Berndt Rosenthal sich der oft von Stress und Hektik gezeichneten Vorweihnachtszeit zu. Manch einer, so die Kernaussage, schließe sich durch Flucht vor dem Weihnachtstrubel insgeheim gänzlich von der Gemeinschaft aus. Deshalb: „Man kann auch alles langsamer und ruhiger angehen und sich aufs Wesentliche besinnen!“

Reichlich zu lachen gab es ebenso bei der „Döblinger Weihnachtsgans“ von Altbürgermeister Gerd Locher, wo zwei alte Damen es nicht über Herz brachten, ihre gemästeten Gänse in guten Weihnachtsbraten zu verwandeln.

Hermann Spang überbrachte die Weihnachtsgrüße der Stadt Wangen und fand lobende Worte für die Gruppe als langjährig bestehendes Angebot für Menschen mit Behinderung. Erschwernisse für die Bürgerschaft durch Baustellen entfielen durch deren Fertigstellung nun mehr und mehr, bleibender Gewinn der Landesgartenschau sei ein ganz neuer Stadtteil.

Bei Kaffee und Weihnachtsgebäck, eigener Musik und dem Nachhall des riesigen Dankeschön an die unermüdliche Helferschar verweilte man gut und gerne in freundschaftlicher Verbundenheit bis zum Einbruch der Dunkelheit.