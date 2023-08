ZIG Geiselharz–Schauwies steht auf gesunden Beinen

Einstimmig hat der Zweckverband für das Interkommunale Gewerbegebiet Geiselharz–Schauwies (ZIG) den Haushaltsplan für 2023 beschlossen, den fünften im doppischen Buchungssystem. Finanziell steht der Verband auf gesunden Beinen.

Bevor Geschäftsführerin Monika Gauß die aktuellen Zahlen vorstellte, unterrichtete sie die Versammlung, dass die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2019 von der Gemeindeprüfungsanstalt noch nicht geprüft werden konnte. Das habe dazu geführt, dass ab diesem Zeitpunkt „noch keine Rechnungsabschlüsse fertiggestellt wurden“. Mit Blick auf die Beschlussfassungen der Haushaltspläne 2019 bis 2022 erinnerte Gauß zudem an den Willen der Verbandsversammlung, die noch aus kameraler Zeit vorhandenen Überschüsse samt der Rückzahlungsraten des bis Ende 2021 getilgten Solatec–Darlehens „bis auf weiteres beim ZIG zu belassen, dort in der Bilanz abzubilden und zunächst nicht auszuschütten“. Obwohl die haushaltsrechtlichen Vorschriften vorsehen, solche Beträge an die Verbandsmitglieder zurückfließen zu lassen, „sofern sie im Verband nicht unmittelbar gebraucht würden“.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung für 2024 geplant

Hier nun machte die Geschäftsführerin den Vorschlag, die Mittel für mögliche Anschubfinanzierungen weiterer Investitionen einzusetzen. Ihr Vorschlag: die für 2024 geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Durch die Finanzierung dieser Maßnahme über eine Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen könne eine entsprechende Kapitalumlage der Verbandsgemeinde vermieden werden, so Gauß.

Was gegenüber dem Planansatz bei den laufenden Posten für 2022 geringer ausfällt, ist einmal der Unterhalt der Ausgleichsflächen im Argenknie. Die Auwald–Aufforstung oder die Schlammentnahme, für die rund 25.000 Euro angesetzt waren, waren 2022 nicht mehr möglich und wurden auf 2024 verschoben. Auch das Aktualisieren des Verkehrsleitsystems und die geplanten Baumkontrolle samt eines Verkehrssicherungs– und Überwachungsplans erfolgt erst in 2023. Beim Thema Grundstücksverkäufe wurden bis Ende 2018 die Flächen im Gewerbegebietsteil „IKG Geiselharz–Schauwies 2000“ genauso zu 100 Prozent veräußert wie die in der „Süderweiterung“ bis Ende 2014.

Liquidität gewährleistet

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist ordentliche Erträge in Höhe von 142.157 Euro aus. Davon schlägt die Betriebskostenumlage, die je zur Hälfte von der Gemeinde Amtzell und der Stadt Wangen zu tragen ist, mit einem Betrag von 78.711 Euro zu Buche. Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 142.157 Euro bedeuten einen ausgeglichenen Haushalt. Was auch heißt, dass die eigenerwirtschafteten Erträge des ZIG bei 63.446 Euro liegen.

Die Beträge im Finanzhaushalt (Investitionen) schlüsseln sich so auf: 97.926 Euro kommen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, 100.490 Euro betragen die Auszahlungen. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2564 Euro. Geschäftsführerin Gauß wies dabei auf einen geringen Saldo hin: „Die Liquidität beim Verband mit einem Stand von circa 100.000 Euro ist auf Jahre gewährleistet“.

Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2026 werden aus heutiger Sicht zwischen 30.000 Euro (2024) und 50.000 Euro (2025 und 2026) unter dem Volumen des Planjahrs 2023 liegen. Grund hierfür sind in erster Linie die eingeplanten Baumpflegearbeiten und die Sanierung im Argenknie. Wegen des Umlagefinanzierungssystems wird zudem der Ergebnishaushalt in allen Finanzplanjahren ausgeglichen sein. Während sich die eigenen Erträge des ZIG — inklusive der Auflösung der Zuschüsse und Beiträge — in den drei Folgejahren auf rund 55.000 Euro einpendeln werden, sinkt der Betriebskostenumlagebedarf auf voraussichtlich rund 60.000 Euro im Jahr 2024 und rund 36.500 Euro in den Jahren 2025 und 2026. Abschließend lobte die Verbandsvorsitzende Manuela Oswald die neue ZIG–Geschäftsführerin: „Mit Monika Gauß haben wir die Richtige an unserer Seite.“