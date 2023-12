Yeans Halle in Amtzell blickt bange in die Zukunft

Unruhige Tage haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Yeans-Halle-Filiale in Amtzell in den vergangenen zwei Wochen verbracht. Die Yeans- Hallen-Betreiber haben nämlich beim Amtsgericht Stuttgart ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. In Amtzell und Kempten - die beiden Geschäfte gehören zu einer eigenen GmbH - sind insgesamt 25 Arbeitsplätze betroffen. Was bedeutet so eine Insolvenz für den eigenen Arbeitsplatz, lautete die bange Frage.

Yeans Halle hat 18 Filialen in Süddeutschland

Die Belegschaft in Amtzell scheint recht verunsichert. Eine Presseanfrage lässt der dortige Filialleiter abblitzen. Muttergesellschaft der Modekette Yeans Halle ist die Trender Jeansmode GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Sindelfingen.

Die Unternehmensgruppe betreibt insgesamt 18 Filialen in Südwestdeutschland. Die Verantwortlichen arbeiteten jetzt an einem Sanierungskonzept und der Neuaufstellung der Gruppe, schreibt die Presseverantwortliche des Insolvenzverwalters Steffen Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH auf Anfrage.

Konkurrenz des Online-Handels zu spüren

Die Neuaufstellung sei nötig, da die Gruppe insbesondere seit der Corona-Pandemie rückläufige Umsätze verzeichne. Die negative Konsumstimmung aufgrund der hohen Inflation und der politischen Lage sowie wachsende Konkurrenz des Online-Handels führte zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung der Kunden, so Beck.

Diese Entwicklung betreffe die gesamte Branche des stationären Modehandels, wie man an weiteren Insolvenzverfahren etwa von Sportscheck oder Peek&Cloppenburg sehen könne.

So geht es den Filialen in Amtzell und Kempten

Anders in Amtzell und Kempten: Dort waren die Filialen in den vergangenen Jahren profitabel und bei den Kunden sehr beliebt. Eine Schließung der beiden Häuser im Allgäu sei daher nicht vorgesehen, heißt es aus Sindelfingen. Vielmehr laufe der Betrieb wie gewohnt weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten für drei Monate so genanntes Insolvenzgeld, das ihre Gehälter absichert.

In den kommenden Wochen würden die Kosten- und Umsatzpositionen aller Filialen der Gruppe geprüft und interne Prozesse analysiert, lässt Steffen Beck verlautbaren. Künftig will die Yeans Halle sich wieder vermehrt auf die Kernkompetenz - die klassische Jeans und die dazugehörige Mode - konzentrieren.

Das ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung

Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein Instrument zur Unternehmenssanierung, bei dem das Unternehmen als Schuldner die Verfügungsgewalt behält und weiterhin selbst handeln kann. Es wird ein Sachwalter vom Insolvenzgericht ernannt, der jedoch nur eine Kontroll- und Aufsichtsfunktion innehat. Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist eine Sonderregelung, die es der Geschäftsführung ermöglicht, ihr Unternehmen zu sanieren und zu erhalten.