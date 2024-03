Wie man eine Verpackung für Ostergeschenke selbst faltet

„Von der Spitze her nehme ich die Mitte und klappe das rein, dann schmiegt sich das ins Eck“ - nach so einem Satz von Kathrin Ogorek beim Origami-Kurs in der Friedenskirche Amtzell sah man bei den Teilnehmerinnen förmlich die Fragezeichen auf der Stirn. Und gleichzeitig ein „das muss doch irgendwie zu machen sein“. Sieben Frauen waren der Einladung zum vorösterlichen Bastelkurs gefolgt, bei dem es vor allem um hübsche Schachteln - zum Beispiel als Verpackung für Ostergeschenke - gehen sollte. Mesnerin Ogorek bot den Bastelkurs zum ersten Mal an.

Sie selbst betreibt Origami schon viele Jahre als Hobby, schmückt mit ihren Werken hie und da auch die Kirche und kam, als sie häufig darauf angesprochen wurde, auf die Idee, ihr Wissen weiterzugeben. Und das kam gut an. Eine der Teilnehmerinnen arbeitet im Bauernhaus-Museum in Wolfegg und suchte nach Anregungen für die Bastelaktionen mit Kindern. Andere wurden durch den vielfältigen Schmuck aus der Hand von Kathrin Ogorek in der evangelischen Friedenskirche angeregt, sich das einmal genauer anzuschauen. „Ich liebe Schachteln und Basteln“, schwärmte wieder eine andere Teilnehmerin, „da passte dieser Kurs hier gut“.

Doppelwürfel, offene Schalen, sechs- oder achteckige Behältnisse

Die aus dem Japanischen kommende Faltkunst erlaubt das Anfertigen von kunstvollen Figuren, die allein durch das gekonnte Falten von in der Regel quadratischem Papier entstehen. Verschiedene Schachteln lagen als Vorbild auf dem großen Basteltisch: Doppelwürfel, offene Schalen, sechs- oder achteckige Behältnisse, mit Sternform oben oder einem geflochtenen Muster auf dem Deckel.

Einen solchen Doppelwürfel hatten sich die Teilnehmerinnen vorgenommen im ersten Origami-Kurs in der Friedenskirche Amtzell. (Foto: kbo )

Die Wahl der Bastelbegeisterten fiel zunächst auf den Doppelwürfel. Unter der fachkundigen Anleitung von Kathrin Ogorek machten sie sich ans Faltwerk. Spitze auf Spitze, dann Kante auf Kante, Papier halbieren gegebenenfalls mehrfach, entstandene Dreiecke aufeinanderlegen. Damit es gut ausgeprägte Faltlinien gibt, nutzten die Teilnehmerinnen hin und wieder auch ein sogenanntes Falzbein, um einen Knick nachzuarbeiten.

Feinmotorik und Fingerfertigkeit sind hier gefragt

Zunächst faltet man nur und erhält so ein Muster von Quadraten und Dreiecken auf dem Papier. „Ob ich das morgen noch weiß, wie man das alles falten muss“, fragten sich die Teilnehmerinnen zwischendurch. Sind alle Faltlinien vorgefertigt, entsteht durch Origami das eigentliche Objekt. Feinmotorik und Fingerfertigkeit sind hier gefragt. Manchmal hilft da in der Mitte „ein bissle Bäpp“ (Kleber), damit die Papierecken, die innen liegen sollen, sich nicht wieder lösen.

Man muss sich trauen, auch mal was reinzudrücken, um das Ganze in Form zu bringen“ Kathrin Ogorek

Die Teilnehmerinnen stöhnten schon ein bisschen, wenn etwas nicht gelingen wollte. Kniffen die Augen zusammen und gingen ganz vorsichtig vor, um keine Risse im Papier zu riskieren. Doch die Kursleiterin riet: „Man muss sich trauen, auch mal was reinzudrücken, um das Ganze in Form zu bringen.“ Immer schön entlang einer Faltlinie, die man zuvor geschaffen hat. Also drückten und schoben die Frauen das Papier von allen Ecken aus zusammen, nutzen Knicke und Falze - und tatsächlich schälte sich unter ihren Händen allmählich die gewünschte Form des Doppelwürfels heraus.

Wer sich immer mal wieder vergewissern möchte, findet im Internet oder in Bastelbüchern inzwischen zahlreiche Anleitungen. Oder Interessierte nehmen an einem weiteren Kurs von Kathrin Ogorek teil. „Der Zuspruch war so groß, dass ich mir das schon vorstellen kann. Aber eher im Herbst.“