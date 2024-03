Ein Wettkampf, bei dem ein hölzerner, gepolsterter Bock im Mittelpunkt steht? Wo gibt’s denn so etwas? Die Antwort: In Amtzell, wo unlängst das erste Holzpferdturnier der Pferdefreunde Luppmans über die Bühne ging. Und das nicht nur zahlreiche Zuschauer, sondern auch jede Menge Voltigiernachwuchs aus dem gesamten oberschwäbischen Raum anlockte. Ein Besuch bei einer nicht alltäglichen Veranstaltung.

Es wuselt im Zuschauerraum, Kinder toben durch die Mehrzweckhalle Amtzell und springen immer wieder auf das bereitstehende Holzpferd. Erwachsene stärken sich derweil am Kuchenbuffet und besprechen die bevorstehenden Wettkampfübungen oder die Ergebnisse ihrer Kinder.

Wenige Jungs genießen besondere Aufmerksamkeit

Wenn aber die Musik ertönt, herrscht im Wettkampfbereich konzentrierte Spannung. Dort präsentieren insgesamt 110 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 19 Jahren beim ersten Holzpferdturnier der Pferdefreunde Luppmans ihre artistischen und athletischen Figuren. Die Mädchen waren dabei in den verschiedenen Wettkampfgruppen deutlich in der Mehrheit. Kein Wunder also, dass die wenigen Jungs beim Wettkampf besondere Aufmerksamkeit genossen.

Eines eint an diesem Tag alle Zuschauer: Sie haben einen Riesenspaß, freuen sich an den Leistungen ihrer Kinder und sind stolz auf deren Darbietungen. Das sachkundige Publikum jedenfalls quittiert die Leistungen mit rhythmischem Klatschen. Oft hat man den Eindruck, die Eltern sind aufgeregter als ihre Kinder.

Das Pferd soll geschont werden

Der 17-jährige Jakob Schnell, Sohn der Betriebsleiterfamilie Schnell auf dem Luppmannschen Hof, erklärt, warum das Holzpferd eine so wichtige Rolle beim Voltigieren spielt: „Wir üben unsere Figuren immer erst am Bock. Das ist einerseits etwas leichter und ungefährlicher - vor allem aber schonen wir unser Pferd, das mit den oft stundenlangen Übungsphasen für die teils sehr komplexen Figuren körperlich überfordert wäre.“

Wir sehen die Pferde als Partner, die wir respektieren und deren Wohl uns allen am Herzen liegt" Jakob Schnell

Dies umso mehr, als die Pferdefreunde Luppmanns erst vor kurzem ihr Voltigierpferd wechseln mussten. „Wir wollen unser junges Pferd behutsam aufbauen“, sagt Jakob. Das Pferd brauche viel Kraft, um die Bewegungen der Jugendlichen auszugleichen, die bei ihren Figuren mal auf der einen, mal auf der anderen Seite hängen - und das oft zu zweit. Denn: „Wir sehen die Pferde als Partner, die wir respektieren und deren Wohl uns allen am Herzen liegt.“

Zusätzliches Training vor Turnieren

Jakob selbst ist eher zufällig zum Voltigieren gekommen. Er sah die vielen Kinder im Hof der Eltern und wollte das auch einmal ausprobieren. Nun trainiert er mit seiner Gruppe jede Woche mindestens zwei Mal eineinhalb Stunden und noch zusätzlich vor Turnieren - und das alles neben der Schule. Dem Volti-Team Luppmanns gehören derzeit 20 Mädchen und Jungs im Alter von drei bis 19 Jahren an, die in der näheren Umgebung von Amtzell wohnen. Außer an den Holzpferden üben die Kinder und Jugendlichen je nach Größe an einem Pferd oder an einem Pony.

Es braucht vor allem Kraft und Körperbeherrschung für die Übungen auf dem Rücken eines Pferdes“ Michaela Barrenscheen

Dass Jakob der einzige Junge im Team ist, stört ihn nicht - er findet die Kameradschaft und die Freundschaft in der Gruppe toll. Immer mit dabei ist das Maskottchen Charlie, das seine Mitturnerinnen Lilly und Alina stolz präsentieren. Beim Turnier starten die Pferdefreunde Luppmanns zunächst mit den Bambini, die erst seit wenigen Monaten dabei sind und bei denen die Jüngste erst drei Jahre alt ist.

Keine Angst vor Tieren und vor der Höhe

Außerdem geht ein Team in der Meisterklasse an den Start, der höchsten Klasse bei diesem Wettkampf. „Es braucht vor allem Kraft und Körperbeherrschung für die Übungen auf dem Rücken eines Pferdes“, weiß Michaela Barrenscheen, Vorsitzende des Vereins Pferdefreunde Luppmanns, zu denen auch das Voltiteam gehört. Und man dürfe keine Angst vor den Tieren oder vor ein paar Metern Höhe haben.

Den jungen Sportlerinnen sieht man die Anstrengung beim Wettkampf an. Zahlreiche Hebefiguren, mal ein Handstand, Purzelbäume auf dem Holzpferd oder eine Menschenpyramide und das möglichst elegante Abrollen über eine der Seiten des Bocks oder gar ein Abgang mit Salto: Das alles zeigen die Athletinnen und Athleten mit großer Anmut und Präzision. Die Kampfrichterin Edeltraud Bader nimmt die einzelnen Übungen ab und zeichnet am Ende die Besten aus: den RFV Herbertingen (Prüfung Gruppe Einsteiger), den RFV Krumbach (Prüfung Gruppe Fortgeschritten) und die gastgebenden Pferdefreunde Luppmanns (Prüfung Gruppe Meisterklasse).

Am Ende ist das ganze Team fasziniert von der Stimmung und kann sich, wie die Vorstände Michaela Barrenscheen und Jasmin Mohn betonen, eine Wiederholung durchaus vorstellen. Wer Interesse an diesem Sport hat, findet unter www.luppmanns.de auch zahlreiche weitere Infos.