Weihnachtsgala mit Bettina und Patricia in Amtzell

Nach einer fünfjährigen „Zwangspause“ veranstalten Bettina und Patricia dieses Jahr wieder ihre Weihnachtsgala. Am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr werden sie das Publikum in der Festhalle von Amtzell in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Aber natürlich nicht alleine, denn wie immer haben sie wieder nette Kollegen eingeladen. Captain Freddy ehemaliger Frontmann der Gruppe Captain Cook und seine singende Saxophone und Gewinner des Vorentscheids zum Grand Prix der Volksmusik, wird alle mit seinen Saxophonklängen verzaubern. Natürlich ist auch das Bodensee Quintett wieder mit dabei. Mit ihrem einzigartigen Oberkrainerstil begeistern sie schon seit Jahren das Publikum. Karten gibt es im Gemeindebüro Amtzell, von 8 bis 12 Uhr und unter der Telefonnummer 07520/95020 zu kaufen.