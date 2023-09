Warum Amtzell beim Strom besser dasteht als die meisten Gemeinden

Biogas und Photovoltaik sind die beiden Hauptstromlieferanten in Amtzell. Die Gemeinde speist mehr davon ins Netz ein als sie und ihre Bürger selbst verbrauchen. Das geht aus dem Bericht von Martin Wirbel und Alexander Schuch von Netze BW, einem Unternehmen der EnBW, bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hervor.

„Die Energiewende ist hier also schon auf einem guten Weg“, verkündete Wirbel. 458 Photovoltaik-Anlagen, vier Biogasanlagen, ein Wasserwerk und eine Kraftwärme-Kopplungsanlage verrichteten 2022 in Amtzell ihre stromproduzierenden Dienste.

Noch mehr Potenzial vorhanden

Mehr als 14,3 Millionen Kilowattstunden verbrauchten Amtzeller Firmen, Verwaltungen und Privathaushalte im vergangenen Jahr, während im Gegenzug 18,9 Millionen Kilowattstunden eingespeist wurden. Allerdings bei sinkenden Einspeisevergütungen. Für die Netz-Konzession erhielt die Gemeinde 2022 etwas mehr als 112.000 Euro von NetzeBW.

Amtzell ist mit seinem Verhältnis von Einspeisung zu Verbrauch besser als 90 Prozent der übrigen Gemeinden, die wir betreuen, so Martin Wirbel.

Und es könnte noch besser werden, denn gerade bei der Photovoltaik sieht NetzeBW für Amtzell noch einiges Potenzial. Bis zu 20 Millionen Kilowattstunden könnten über Solaranlagen produziert werden.

Viel mehr wird kommen

Insgesamt erwartet der Stromversorger bis 2045 eine Verachtfachung der Photovoltaik-Flächen und eine Vervierfachung der Windenergie. „Bisher haben wir Strom zentral in großen Anlagen produziert, künftig wird er eher in der Fläche produziert und von dort weiter verteilt. Daher ist ein weiterer Netzausbau wichtig“, so Martin Wirbel. Gleichzeitig stellt man sich bei NetzeBW auf 30-mal so viele Elektrofahrzeuge und 26-mal so viel Wärmepumpen wie heute ein. Gerade bei den Elektrofahrzeugen ist auch in Amtzell noch Luft nach oben. Derzeit sind laut Kraftfahrtbundesamt in Amtzell 166 Elektroautos (davon 70 Plugin-Hybride) unterwegs. Eine Elektrifizierungsquote am Gesamtfahrzeugbestand von 5,5 Prozent.

Das Stromnetz hat in Amtzell eine Gesamtlänge von 140 Kilometern. Genau 1290 Gebäude sind daran angeschlossen, davon die meisten über Erdkabel. Um das Netz in der Gemeinde kümmern sich je nach Bedarf Einsatztrupps von NetzeBW rund um die Uhr. Von der Leitstelle in Ravensburg aus wird das Ganze überwacht. Sie ist es auch, die Mitarbeiter rausschickt, wenn es einmal eine Störung gibt.

Stundenlanger Stromausfall

Etwa beim Sturmtief Ronan im Juli dieses Jahres. In jener Nacht fielen innerhalb von 40 Minuten alle Stromhäuschen im Kreis aus. Abgeknickte Strommasten und Bäume, Blitzeinschläge und Materialschäden sorgten für mehrere Stunden Stromausfall auch in Amtzell. Mehr als 2000 Arbeitsstunden verbrachten Mitarbeiter von NetzeBW, um die Schäden zu beheben und den Strom wieder fließen zu lassen.

So eindrücklich das Ereignis auch war, im Schnitt trifft einen Amtzeller Bürger nur einmal im Jahr eine Störung. Martin Wirbel warb bei der Gemeinderatssitzung für ein relativ neues Serviceangebot des Stromversorgers. Unter netze-bw.de/stoerungsmeldung kann man sich als Bürger oder auch Gemeinde anmelden und erhält dann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen über Störungen im eigenen Ort.

Blick in die Zukunft

Im Gemeinderat wollte man wissen, ob NetzeBW die sichere Stromversorgung auch in zehn bis 15 Jahren noch garantieren könne. Alexander Schuch beruhigte die Räte: „Es wird in Zukunft immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien geben. Die Netzstabilität garantieren wir hier im süddeutschen Raum über eine Kooperation mit dem Montafon, wo Energie aus Wasserkraft erzeugt wird“.

Wo derzeit die Stromversorgung häufig noch mit Gas gewährleistet werde, müsse man künftig mehr auf Wasserstoff setzen. In nächster Zeit plant der Netzbetreiber außerdem einige Investitionen ins Amtzeller Netz, so zum Beispiel in neue Umspannstationen oder auch im Neubaugebiet Pfärrich Nord. Der Gemeinderat nahm den Bericht wohlwollend zur Kenntnis.