Unnötige Fehler verhindern bessere Platzierungen

Die Amtzeller Trialfahrer haben bei den Jugendläufen zur WM und DM gute Platzierungen erzielt. Allerdings verhinderten unnötige Fehler der Gebrüder Heidel bessere Platzierungen.

Die Gebrüder Johannes und Jonathan Heidel waren bei Läufen 9 und 10 zur Trial–WM im italienischen Sestriere an der Grenze zu Frankreich am Start. Die Sektionsplätze lagen auf 2200 bis 2400 Meter Meereshöhe mitten im Hochgebirge. Die Motorräder mussten hier sehr feinfühlig darauf abgestimmt werden. Die Teilnehmer wurden durch die anspruchsvollen Sektionen an steilen Hängen mit griffigen Steinen und Felsen aber auch durch loses Gestein und rutschigen Wiesenhängen vor große Herausforderungen gestellt. Eine lange Zwischenstrecke setzte die Fahrer auch noch unter enormen Zeitdruck.

Jonathan Heidel — in der zweithöchsten Klasse Trial 2 am Start — unterliefen einige Leichtsinnsfehler und er bekam auch einige Strafpunkte, durch die von den italienischen Punktrichtern kleinlich gehandhabte Non–Stopp–Regelung. Für Jonathan reichte es am ersten Tag zu Platz 31 und am zweiten Tag verbesserte er sich auf Rang 27. Sein jüngerer Bruder Johannes Heidel tritt in der Klasse Trial 3 an und kam an beiden Wettbewerbstagen in die Punkteränge. Mit Platz 9 und 10 kam er jeweils unter die Top–Ten. Für Johannes wären noch bessere Platzierungen drin gewesen, doch am ersten Tag erhielt er Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung und an beiden Tagen konnte er unnötige Fehler nicht vermeiden. In der Zwischenwertung dieser von Fahrern aus England dominierten Klasse liegt er auf einem guten neunten Platz.

Nach dem WM–Wochenende ging es für Jonathan gleich weiter zu seinem ersten Nachttrial in Fürstenhagen, das zur Trial–DM gewertet wurde. Bei dieser Veranstaltung waren nur die Klasse 1 und die Frauen am Start. Die Sektionen waren aus Steinen und Betonblöcken im Indoorstyle angelegt. Die erste Runde bei Tageslicht lief durch zwei Fünfen gleich in den ersten zwei Sektionen nicht nach den Wünschen von Jonathan. Zuerst hatte er eine Bandberührung und dann ging noch der Motor aus. In der zweiten Runde bei bester Ausleuchtung durch das THW lief es schon besser und mit nur sechs Strafpunkten in der dritten Runde konnte Jonathan noch den vierten Platz absichern. Fünf Punkte Abstand auf Platz drei wären durch Vermeidung unnötiger Fehler drin gewesen. In der Gesamtwertung bedeutet dies für Jonathan Platz vier, für Platz drei ist bei noch fünf ausstehenden Läufen aber noch alles drin.

An den letzten beiden Augustwochenenden bestreiten die Gebrüder Heidel die Wettbewerbe zur Trial–EM in Norwegen und Schweden.