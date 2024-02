Tarja Prüss hält Vortrag zu Finnland

Eine Reise ins Herz des Nordens erwartet die Besucher des Schloss Amtzell am Mittwoch, 6. März. Die finnisch-deutsche Journalistin, Buchautorin und Fotografin Tarja Prüss wird in ihrem Vortrag „Von Elfen, Seen und Mitternachtssonne: Finnlands Zauber erleben“ Einblicke in die Kultur, Natur und Traditionen Finnlands bieten.

Tarja Prüss, eine anerkannte Finnland-Expertin, nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Reise durch die märchenhafte Landschaft der tausend Seen, durch Wälder, in denen Elfen und Trolle der Sage nach zu Hause sind, und in die entspannte Atmosphäre der Hauptstadt Helsinki.

Der Vortrag verspricht nicht nur eine visuelle Reise durch das Land der Mitternachtssonne, sondern auch eine Fülle von Insidertipps für alle, die das Land abseits der bekannten Pfade erkunden möchten. Von Mittsommerfesten über Sauna-Erlebnisse bis hin zu kulinarischen Entdeckungen wie Beeren und Lakritz - Tarja Prüss deckt alle Facetten des finnischen Lebens ab.

Die Veranstaltung findet im Syrgensteinsaal im Schloss Amtzell statt und bietet neben inspirierenden Erzählungen auch finnische Leckereien und Getränke. Der Abend wird organisiert von der Begegnungsstätte Amtzell. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen sind unter [email protected] oder telefonisch unter 0160/97965819 möglich.