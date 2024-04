Kassiererin bedroht

Unbekannter überfällt Tankstelle in Amtzell

Amtzell / Lesedauer: 1 min

In der Nacht zu Mittwoch wurde eine Tankstelle an der B32 in Amtzell überfallen. (Foto: David Pichler )

In der Nacht zu Mittwoch hat ein Unbekannter eine Tankstelle an der B32 in Amtzell überfallen. Er bedrohte die Kassiererin und bediente sich an der Kasse.