Baden-Württemberg und speziell die Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben ist reich an interessanten Menschen. Zu dieser Einschätzung kommt zwangsläufig, wer regelmäßiger Besucher vom „Talk im Schloss“ ist. Immer wieder gelingt es der Musikkapelle Amtzell, Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens in ihre Gemeinde zu holen. So auch vergangenen Freitagabend.

„Vier Geschichten aus dem wahren Leben“, so hatte Simon Weber vom Vorstandsteam der Kapelle das benannt, was das Publikum in mehr als drei Stunden informierte, berührte, unterhielt und auch zum Schmunzeln animierte. Garant hierfür war Wolfgang Wanner, der nicht nur erneut die Kontakte hergestellt hatte, sondern am Freitag auch die Fragen stellte. Er löste damit den langjährigen Hörfunkjournalisten Heiner Vaut ab, um ebenso wie dieser gut vorbereitet und mit Charme und Witz ausgestattet den Abend zu gestalten.

„Unruhige, sorgenvolle Zeiten. Krieg mitten in Europa. Und dann der 7. Oktober, an dem die radikal-islamische, rechtsterroristische Hamas mehrere Massaker in Israel verübte und damit einen Krieg gegen den jüdischen Staat begonnen hat.“ Alles das, was Wolfgang Wanner vor Augen hielt, schwirrt täglich durch die Medien und beschäftigt die Menschen. Gut ist es da, wenn ein junger Mann wie Constantin Ganß seine Gedanken gerade zum letztgenannten Thema mit den Zuhörern teilt.

Student berichtet von tiefer Erschütterung

Der 24-jährige Student, der nach dem Abitur in Wangen mehrere Monate in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem arbeitete, ist inzwischen Präsidiumsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Vorsitzender des Jungen Forums dieser Vereinigung. Seine Einschätzung, nach dem Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973 könne Israel nichts mehr erschüttern, wurde „an einem einzigen vernichtenden Wochenende“ zerstört.

Ganß sorgt sich um seine Freunde, mit denen er eigentlich die Errichtung des Staates Israel vor 75 Jahren feiern wollte. Für die es aber ebenso selbstverständlich ist, in den Kampf zu ziehen. Die Sorge gilt ebenso den Juden in Deutschland. Seit Jahren, so Ganß, trauten diese sich nicht einmal mehr mit der Kippa auf dem Kopf auf die Straße. Und das Wort „Jude“ gerate auf dem Schulhof, am Arbeitsplatz oder am Stammtisch oftmals zum Schimpfwort. Den Vergleich zu „ganz dunklen Zeiten“ kann und will Ganß allerdings „noch nicht ziehen“.

Ganß ist in der Antisemitismus-Bekämpfung tätig

Dann erzählt der 24-Jährige von der Aufgabe und den vielen positiven Aspekten innerhalb des Jungen Forums. Man informiere, sei in der Antisemitismus-Bekämpfung tätig, tausche sich im Bereich der Kultur aus ‐ ja, und veranstalte auch schon mal Kochkurse. Jetzt allerdings gehe es um Sicherheitsfragen. „Wir dürfen die Juden in Deutschland nicht allen lassen.“

Manne Lucha, seit Mai 2016 baden-württembergischer Grünen-Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, plaudert zunächst aus dem Nähkästchen. Seine Kinder- und Jugendzeit in Altötting und seine zunächst nicht so rosig glänzenden Schulzeugnisse, die er vor Sohn und Tochter „lieber unter Verschluss hält“, sind ihm ebenso eine Erwähnung wert wie die aus wilder Zeit übernommene Einsicht, „dass Revolution nur dann geht, wenn man sich keine Blöße gibt“. Die Liebe, so erzählt der 62-Jährige weiter, habe ihn nach Oberschwaben gebracht. Seit 1988 sei er glücklich verheiratet.

Manne Lucha hat unter Demokraten keine Feinde

Schließlich wird Lucha politisch. Er spricht von der Doppelmoral der Kirche, weist Markus Söder den „Kompass Macht“ zu und glaubt, dass Friedrich Merz „mit dem Feuer spielt“. Die Koalition aus Grünen und CDU im Land ist für ihn eine geglückte. Wie er in diesem Zusammenhang eine Weisheit gelassen ausspricht: „Unter Demokraten hat man keine Feinde. Kompromissfähigkeit ist gefragt.“

Die Zeit der Pandemie, so hört man, sei für ihn „brutal“ gewesen, die „großen zentralen Klinken“ müsse man „im Vergleich zur Raumschaft sehen“. Die später geäußerte Bitte von Bürgermeisterin Manuela Oswald, an der Seite der Menschen zu sein, die um ihre stationäre Versorgung bangen, wird von Manne Lucha nicht weiter kommentiert.

Wie Katharina Bitzer zur Höhlenforschung kam

Ein Filmbeitrag der Landesschau Baden-Württemberg über Katharina Bitzer hatte bereits im Vorspann des Talks in das Reich unterirdischer Labyrinthe und deren Erforschung entführt. An der Polizistin und Höhlenforscherin aus Waiblingen war es, das zuvor Gesehene mit den gemachten Erfahrungen aus unzähligen Expeditionen zu vervollständigen. Sie sei durch einen Zufall „zu den Höhlen gekommen“, hätte das Glück gehabt, „an die richtigen Leute zu geraten“, sagt Bitzer. Um dann über die Kleidung und die Ausrüstung der Unternehmungen zu informieren, über den Aufenthalt in stockfinsterer Nacht und über mögliche Gefahren.

Nachdem sich Wolfgang Wanner nach den Voraussetzungen erkundigt hat, die es bedürfe, um in die „Unterwelt“ hinabzusteigen, zählt Katharina Bitzer auf: „Man braucht eine gewisse Gelassenheit und sehr viel Neugier!“ Verneint wird von ihr allerdings das Vorhandensein von Furchtlosigkeit. Die sei „fehl am Platz“. Vielmehr gehe es darum, sich auf das Team einzulassen und Probleme miteinander zu lösen. Wie es nach wie vor für sie spannend sei, mit Archäologen zusammenzuarbeiten oder der erste Mensch zu sein, „der sich in eine Höhle abseilt und die Wunder der Felsformationen oder der Wände voller Kristalle bestaunen darf.“

Ernst Hutters Leben prägt die Musik

Ernst Hutters Lebensdaten vorzustellen, das hieße „Eulen nach Athen tragen“. Am Freitagabend in Amtzell ging es mehr darum, die immer wieder neu entfachte Leidenschaft Hutters für den Jazz und die Blasmusik vor Augen geführt zu bekommen. „Mein gutes Gehör befähigt mich, die im Kopf befindlichen Töne musikalisch umzusetzen“, sagt Hutter, der zu den bekanntesten und gefragtesten Musikern, Komponisten und Arrangeuren der Neuzeit gehört. Und dass er nach dem Tod von Ernst Mosch musikalischer Leiter bei den Egerländer Musikanten wurde, das weiß inzwischen jedes Kind.

Ernst Hutter machte auch Ausführungen in Richtung „Hutter Music“. Das Sammeln von Erfahrungen auf allen musikalischen und auch organisatorischen Ebenen hätten für ihn und seine sehr gut ausgebildeten und professionell agierenden Söhne die Erkenntnis gebraucht, alles das in eine gemeinsame Firma einfließen zu lassen. Was besage, dass in Zeiten, in denen der Musikmarkt großen Veränderungen unterworfen sei, „dieser Schritt alternativlos ist, um meine Vorstellungen davon weiter umzusetzen“.