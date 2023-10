SV Amtzell lädt zum Tag der Bewegung

Im Rahmen des Jubiläums „75 Jahre Sportverein Amtzell“ ist am Samstag, 18. November, ein „Tag der Bewegung“. An diesem Tag wird in den Amtzeller Sporthallen in drei Blöcken parallel von 9 bis 17 Uhr Sport in Form von Workshops und zwei Vorträgen angeboten. Insgesamt acht verschiedene Workshops stehen laut Pressemitteilung zur Auswahl: Zumba, Strong Nation, Indoor Cycling, zwei verschiedene Rückenkurse „Bewegen statt Schonen“, Kaha, Reha-Sport und Aerobic/Stepaerobic. Es handelt sich dabei um bereits vorhandene, aber auch um neue Sportangebote des SV Amtzell.

Als Ergänzung zu den Workshops kann man an den Vorträgen „Osteopathie ‐ Was ist sie, was kann sie?“ und „Mensch beweg dich ‐ Fasziale Fitness“ von Thomas Renk, Heilpraktiker und Osteopath aus Amtzell, teilnehmen. Kurz vor der Mittagspause haben alle Teilnehmer die Gelegenheit, den Vortrag von Ernährungsberaterin Yvonne König aus Amtzell zu besuchen. Das Thema dieses Vortrages lautet: „Deine Balance aus Ernährung und Sport ‐ Kalorienbilanz ‐ Heißhunger vermeiden ‐ Zucker ersetzen ‐ Bewegung im Alltag“.

Für die Stärkung in der Mittagspause steht eine „Verwöhntheke“ mit kleinen Snacks bereit. Danach finden die Workshops in umgekehrter Reihenfolge noch einmal statt.

Begleitet wird die Veranstaltung durch die AOK mit einem Infostand ab 10 Uhr mit Beratung und einem Balance-Board-Test mit individueller Auswertung der Körperstabilität, Sensomotorik und persönlichen Symmetrieverhältnis.

Infos zur Anmeldung und die genaue Übersicht der Workshops gibt es auf der Homepage des SV Amtzell (www.svamtzell.de) unter Neuigkeiten ‐ „Tag der Bewegung“ ‐ Flyer.

Das Tagesticket für die Veranstaltung kostet zehn Euro. In diesem Preis enthalten ist auch ein Gutschein für eine Kurseinheit in einem Bezahlkurs des SV Amtzell. Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab 3. Oktober und bis einschließlich 15. November möglich.