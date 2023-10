Staudacher überrascht beim Endurorennen in Sachsen

„Zschopau bleibt eben Zschopau!“ Diesen Ausspruch hat man von den Fahrern des Öfteren gehört, als diese komplett schlammverschmiert, aber überglücklich und voller Stolz das Ziel von Rund um Zschopau erreichten. In der kleinen Stadt im Erzgebirge fand der letzte Lauf der Deutschen Enduro Meisterschaft des Jahres statt. Hier waren auch Samantha Buhmann und Stefan Staudacher vom MSC Amtzell in den prädikatsfreien Klassen vertreten. Für beide Allgäuer lief es ausgesprochen gut.

Wie gewohnt sorgten zahlreiche Zuschauer, egal ob an den Sonderprüfungen oder an den verschiedenen interessanten Streckenpunkten, für eine „tolle Gänsehaut-Stimmung“, wie Buhmann berichtet. Laut des gastgebenden MSC Rund um Zschopau waren 10.000 Besucher zum Motorrad-Geländesport-Klassiker gekommen.

Der Regen macht es noch viel anspruchsvoller

Erst schien es eine anspruchsvolle Geländefahrt zu werden, in der es galt, möglichst schnelle Prüfungen zu fahren. Aber als bereits nach einer Stunde strömender Regen einsetzte, war die Schwierigkeit wohl eher, die Strecke überhaupt in der vorgegebenen Zeit zu schaffen.

Stefan Staudacher, der in der Klasse E3B am Start war, überraschte laut Mitteilung mit guten Prüfungszeiten und kam ohne Strafzeit ins Ziel. Das gelang gerade einmal weniger als Zweidrittel der Fahrer. Somit sicherte sich Staudacher in einem starken Fahrerfeld von mehr als 50 Fahrern einen starken zwölften Platz. Samantha Buhmann schaffte es als einzige Frau ins Ziel. Mit 26 Strafminuten gerade noch rechtzeitig, denn wer über 30 Minuten Strafzeit hat, ist nicht mehr in der Wertung. Damit sicherte sich die MSC-Fahrerin ihren ersten Sieg bei Rund um Zschopau.