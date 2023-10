Sechs Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 32 bei Rotheidlen verletzten sich sechs Personen leicht, darunter vier Kinder.

Ein 60-jähriger VW-Fahrer befuhr laut Polizeibericht die B 32 in Fahrtrichtung Wangen. An der Einmündung nach Annahäusern wollte er nach links abbiegen und hielt aufgrund von entgegenkommendem Verkehr an. Der dahinter fahrende 29-jährige Skoda-Fahrer hielt daraufhin ebenfalls an. Eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin jedoch erkannte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Skoda wuchtig auf. Daraufhin wurde der Skoda auf den VW geschoben.

Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 7.000 Euro. Die Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.