Schulzozialarbeit in Amtzell: Auf die Hängepartie folgt ein Neuanfang

„Wir sind sehr erleichtert, dass wir auch diese Stelle wieder besetzen konnten“, sagte Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald, nachdem der Vertrag mit der neuen Schulsozialarbeiterin Natalie Fleischer unter Dach und Fach war. Die 25–Jährige tritt am 1. September ihre Stelle im Ländlichen Schulzentrum an. Es ist das Ende einer längeren Hängepartie.

Natalie Fleischer kommt ganz frisch von der Hochschule in Weingarten, wo sie ihren Bachelor der Sozialen Arbeit gemacht hat. „Meine Motivation für dieses Arbeitsfeld ist wirklich hoch. Ich habe zunächst eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht, dann aber festgestellt, dass ich lieber mit Kindern und Jugendlichen arbeite. So kam ich zur Sozialarbeit“, erzählt die 25–Jährige aus ihrem Lebenslauf.

Dass sie „Biss“ habe, zeige sich auch daran, dass sie diese erste Ausbildung trotz anderer Orientierung zum Abschluss gebracht habe. Auch das „Ländliche“ am Schulzentrum liegt ihr, denn sie lebt in der Nähe von Rötenbach und wollte daher nach dem Studium gerade zurück in Richtung Heimat.

Viele nicht zufrieden mit der früheren Situation

Im abgelaufenen Schuljahr hatte es in der Schulsozialarbeit in Amtzell „stark gehakt“, wie es hinter vorgehaltenen Gemeinderatshänden hieß. Gleich mehrere Sozialarbeiterinnen hätten aufgegeben, unter anderem weil sie sich anscheinend überfordert fühlten oder die „Fußstapfen“ von Vorgänger Rudi Schmid–Geiger schlicht „zu groß“ schienen. Unter den Lehrkräften und in der Elternschaft hörte man immer wieder Stimmen, dass die Personalie nicht zufriedenstellend geklärt sei.

„Die Jugendlichen kennen die Sozialarbeiterinnen gar nicht richtig“, sagten manche Eltern. Lehrkräfte wiederum wünschten sich mehr Entlastung gerade im sozialen Bereich. „Wir sind verwöhnt vom Vorgänger“, sagte CDU–Fraktionschef, Hans Roman, zur Vorgeschichte. „Da müssen wir künftig flexibler sein.“ Jedenfalls soll nach dieser Hängepartie nun bei der Schulsozialarbeit wieder mehr Ruhe und Stetigkeit einkehren.

Mehrfach hatte die Gemeinde die Stelle ausgeschrieben, doch erst beim letzten Durchgang gab es mehrere Bewerberinnen und Bewerber mit den gewünschten Kompetenzen.

Wir sind froh über die Besetzung, denn die Schulsozialarbeit hat bei uns am Schulzentrum einen hohen Stellenwert, zeigt sich jetzt auch Schulleiterin Sara Schmucker erleichtert.

Die Neue will ihr kleines Netzwerk nutzen

Natalie Fleischer ist es angesichts der Vorgeschichte trotzdem nicht bange: „Ich bin sehr offen, für alles, was auf mich zukommt.“ Sie fühlt sich der Herausforderung gut gewachsen und ist sich sicher, dass auch die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde gut gelingt. „Ich will stark präsent sein, den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass ich ansprechbar bin und dass sie sich mit Fragen und Problemen an mich wenden können.“ Fleischer verfügt außerdem mit einer guten Freundin in Waldburg, die dort die Schulsozialarbeit betreut, sowie mit früheren Kollegen in Ravensburg über ein kleines Netzwerk, das sie gegebenenfalls ansprechen will. Und Natalie Fleischer hat sich ein durchaus ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Ich will lange an dieser Schule bleiben.“