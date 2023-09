Kontroverse um Ausrichtung der Schulsozialarbeit in Amtzell 

Dass es im vergangenen Jahr mit der Schulsozialarbeit in Amtzell nicht reibungslos lief, ist kein Geheimnis. Nachdem zuvor über 25 Jahre lang Rudi Schmid–Geiger am Ländlichen Schulzentrum arbeitete, sind seine Nachfolgerinnen nur kurz geblieben.

Im neuen Schuljahr startet die Gemeinde einen weiteren Anlauf mit einer neuen Sozialarbeiterin. Die beiden ehemaligen Amtzeller Schulsozialarbeiterinnen, Verena Wollny und Nadine Soccodato, die sich die Stelle zuletzt teilten, meldeten sich nach der Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“ zu Wort.

„Der Artikel erweckte den Eindruck, für uns seien die Fußstapfen des Vorgängers zu groß oder wir wären gar überfordert gewesen“, finden die beiden, verwehren sich dagegen und erklären so ihre Motivation, sich nun doch öffentlich zu äußern.

Im Frühjahr angefragt, hatten sich die beiden nicht äußern wollen. Aus Schilderungen der ehemaligen Schulsozialarbeiterinnen geht hervor, dass es offenbar unterschiedliche Vorstellungen von einer professionellen Schulsozialarbeit gegeben hat.

Es ging um die Aufgaben der Schulsozialarbeit

Dabei ging es unter anderem um die Art der Betreuung von Grundschulkindern auch in den Randzeiten früh morgens oder mittags, um geeignete Räumlichkeiten oder auch um die Mitwirkung beziehungsweise Zuarbeit bei einem geplanten Jugendtreff.

„Die Organisation oder Durchführung der Tagesbetreuung (z.B. Kernzeitbetreuung, Mittagessen, Mensa,…) sowie (Pausen-) Aufsicht oder Begleitung von Klassenfahrten ist explizit nicht Aufgabe der Schulsozialarbeit“, so Verena Wollny in einem Schreiben an die SZ und verweist darin auf Richtlinien des KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg). Erst recht dürften Schulsozialarbeiterinnen nicht in der offenen Jugendarbeit eingesetzt werden.

In ihrem Schreiben formulierte Verena Wollny: „Da mir persönlich die Professionalität in meiner Arbeit sehr wichtig ist und ich langfristig keine Option auf Änderung der Inhalte gesehen habe, hatte ich mich im April dazu entschieden, die Stelle zu kündigen.“ Nach dem Wegfall der einen Hälfte der Stelle, trennte sich die Gemeinde von der zweiten Teilzeitkraft und schrieb die Stelle neu aus. Jetzt übernimmt Natalie Fleischer die Schulsozialarbeit in Amtzell.

Bürgermeisterin äußert sich nicht zu den Schilderungen

Bürgermeisterin Manuela Oswald wollte sich auf Nachfrage zu den konkreten Personalien und zu dem Schreiben nicht äußern. Sie richtet den Blick in die Zukunft. Zur Ausrichtung der Schulsozialarbeit in Amtzell meint sie: „Wir möchten, dass die Sozialarbeiterin möglichst oft präsent ist, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht im Unterricht sind. Sie soll nicht deren Betreuung übernehmen — dafür gibt es anderes Personal –, sondern ansprechbar und aufmerksam für mögliche Problemfälle sein“, so Oswald.

Dazu gehöre dann mitunter eine Anwesenheit frühmorgens oder auch über Mittag. „In diesen sozialen Situationen fällt dann auf, wenn zum Beispiel ein Kind kein Vesper dabei hat oder sich kein Essen leisten kann“, meint Manuela Oswald.

Auch andere Sorgen der Kinder und Jugendlichen kämen dabei eher zum Vorschein. Eine „Vernetzung ins Dorf“ sei der Gemeinde ebenfalls wichtig. Das bedeute jedoch nicht, dass die Schulsozialarbeit etwa den Jugendtreff durchführen soll.